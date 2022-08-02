Minsa vacuna contra la COVID-19, influenza y neumococo a comerciantes y público en general en mercado de Ceres en Ate

Asociación de Emolienteros Daniel Alcides Carrión se une a campaña “Juntos venceremos al frío” para sensibilizar a la población.

Como parte de la campaña “Juntos venceremos al frío”, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Diris Lima Este y la Dirección de Promoción de la Salud, llegó al mercado de Ceres en el distrito de Ate con una campaña de vacunación para proteger a los trabajadores de la Asociación de Emolienteros Daniel Alcides Carrión y a la población en general.

La directora de Promoción de la Salud, Elizabeth Rojas señaló que el Minsa continúa acercando la vacunación no solo contra la COVID-19, sino también contra la influenza y neumococo a toda la población, sobre todo a los grupos vulnerables y lugares de gran concurrencia a fin de evitar el aumento de contagios.

Rojas Lara destacó la participación de los trabajadores emolienteros por unirse a esta campaña, pues en cada puesto se pegó un sticker que promueve la importancia de la vacunación, además de ofrecer bebidas y alimentos nutritivos.

“Ellos nos apoyan en difundir la importancia de la vacuna y de esa manera sensibilizar a la población. Esta es un área donde hay mucha afluencia de población en todo momento porque es un espacio comercial y por ello es importante que se vacunen”, aseguró.

En ese sentido, la Dra. Rojas pidió a la población no olvidar las medidas de bioseguridad como son el uso correcto de las mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente y lo más importante, la vacunación.

“Las vacunas están disponibles, por lo que necesitamos que la población acuda a los centros de vacunación y completen sus esquemas de vacunación”, resaltó.

Por su parte, Armando Ascencio Evangelista, presidente de la Asociación de Emolienteros Daniel Alcides Carrión comentó que esta actividad se logró tras la coordinación con la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros del Perú (Fentep) y el Minsa, lo cual es importante porque beneficia a los vecinos y trabajadores.

“Estamos apoyando con ofrecer productos naturales y nutritivos para poder reforzar nuestro organismo y enfrentar las bajas temperaturas. Invitamos a la población a vacunarse contra la COVID-19, influenza y neumococo, sobre todo a quienes les faltan sus dosis, muchos dicen que no son necesarios, pero sí son importantes, yo tengo todas las vacunas y me siento tranquilo para seguir trabajando. Las vacunas son un bien para nuestra salud”, sostuvo Ascencio.