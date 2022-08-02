Minam publica propuesta de lineamientos del Registro Nacional de Medidas de Mitigación

Aportes podrán ser remitidos dentro de un plazo de 30 días útiles.

El Ministerio del Ambiente (Minam) puso en consulta pública la propuesta de lineamientos del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami), que forma parte del Sistema de Monitoreo para las Medidas de Adaptación y Mitigación frente al cambio climático.

Al respecto, la directora general de Cambio Climático y Desertificación de dicho sector, Milagros Sandoval, sostuvo que con ello se busca “registrar las medidas de mitigación, informar a la población sobre los avances de dichas medidas y autorizar la transferencia de los bonos de carbono”.

Además, el Renami establecerá los procedimientos que permitan la inscripción y el seguimiento de dichas medidas. Asimismo, permitirá contabilizar los resultados que logren todas las medidas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y los proyectos que formen parte de los mercados de carbono que existen en el país.

A fin de recoger las voces de las y los actores, así como de los sectores involucrados en esta consulta pública, el Minam ha iniciado un proceso participativo en el marco de su iniciativa «Dialoguemos».

Esto comprende seminarios webs disponibles en las redes sociales, sesiones informativas y talleres presenciales descentralizados y por tipo de actor, así como la difusión de diversos productos comunicacionales que faciliten su entendimiento e incentiven el involucramiento de la ciudadanía en la acción climática.

El Renami pone al Perú a la vanguardia de la acción climática, atrayendo así a más y mejor inversión privada, y aportará al cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales.

El dato:

– Gracias al Renami será posible registrar todas las medidas de mitigación en energía; industria; residuos; reducción de la deforestación y degradación; agricultura; entre otras.