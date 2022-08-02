Ministro del Interior: «No habrá cambios en el equipo especial de apoyo a la Fiscalía y seguirán trabajando»

Titular del Mininter, Willy Huerta, remarcó que ningún integrante del equipo especial de la PNP será removido y que se está fortaleciendo sus capacidades con recursos y personal logístico.

El ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, aseguró hoy que ninguno de los agentes del Equipo Especial de Apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) del Ministerio Público será removido y que, por el contrario, se buscará fortalecer dicho grupo con mayores recursos y personal logístico.

“No va a haber ningún cambio. El equipo va a continuar trabajando, se le ha asignado los recursos y el personal logístico. Hasta la fecha, desde su constitución, sigue apoyando a la Fiscalía. Va a continuar la resolución ministerial que se firmó”, expresó.

Asimismo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) dejó en claro que los lineamientos y las políticas del Gobierno no buscan obstruir ninguna investigación respecto a la búsqueda, ubicación y captura de los prófugos de la justicia. “El objetivo es brindar un apoyo total a la Fiscalía, y en especial al equipo constituido para tal fin”, remarcó Huerta Olivas.

A su vez, el comandante general de la PNP, general de Policía Luis Vera Llerena, explicó las razones de la recomendación sobre el liderazgo del Equipo Especial de Apoyo, integrado por agentes policiales. El alto mando señaló que ello responde al marco normativo de la institución y que es una estructura interna y funcional que se debe tener en cuenta y respetar.

“Los entes de inteligencia son el apoyo de las unidades de investigación y no pueden ser visibles, no pueden emitir documentos de inteligencia al fiscal. Ningún documento de inteligencia puede aparecer en las carpetas fiscales. Eso lo dice la Ley”, indicó.

También se reiteró que habrá un protocolo de actuación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público a fin de seguir un procedimiento de investigación que será dirigido por el jefe del órgano competente, como es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la PNP (Diviac).

Las declaraciones se dieron esta mañana tras la reunión que sostuvo el titular del Mininter con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la sede del Ministerio Público, a fin de coordinar y potenciar los trabajos de investigación de búsqueda, ubicación y captura de los prófugos de la justicia.