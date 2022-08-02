Ministro de Defensa y canciller inauguraron II jornada de diálogos sobre política exterior en defensa

Ministro José Gavidia resaltó el nivel de coordinación con las agregadurías militares para fortalecer nuestra capacidad militar.

Los ministros de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue; y de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, inauguraron hoy la II Jornada de Diálogo sobre Política Exterior en Defensa, un foro virtual organizado por el sector Defensa con el objetivo de renovar los alineamientos de la acción exterior de defensa con la política exterior.

“La razón de este foro no es otra que facilitar el cumplimento de nuestras competencias funcionales que son complementarias. De hecho, conforme lo indica nuestra Constitución en su artículo 163°, la Defensa Nacional es integral y permanente y se desarrolla en los ámbitos interno y externo”, dijo el ministro de Defensa.

El acto se realizó en el Cuartel General del Ejército y contó con la presencia de los viceministros de Políticas para la Defensa, Benigno Cabrera Pino; y de Recursos para la Defensa, Rodolfo Acuña Namihas; así como el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Chávez Basagoitia; entre otras autoridades que participaron de forma remota.

Durante su discurso, el ministro José Gavidia destacó que la gestión exterior del Ministerio de Defensa comprende a 120 miembros de las Fuerzas Armadas en nuestras agregadurías de 22 países. Agregó que el sector también coordina acciones con los 14 agregados extranjeros acreditados en nuestro país.

“A través del cultivo de estas relaciones no solo se refuerza la acción de nuestras agregadurías, sino que se busca expandir la capacidad militar, incluida nuestra industria para la defensa, como la que ofrece el SIMA, el SEMAN y FAME, que están comprometidos con su expansión y desarrollo”, manifestó la autoridad.

El canciller César Landa, por su parte, valoró el nivel de coordinación entre los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores para satisfacer las necesidades de seguridad y defensa nacional. También resaltó el papel que cumplen los miembros de las Fuerzas Armadas en las misiones de paz de las Naciones Unidas.

“Durante esta jornada de diálogos se abordará la más activa participación de nuestro país en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, como se puso en evidencia en la Parada Militar donde se envió un mensaje sobre el aporte e interés del Perú en apoyo a la paz en el mundo”, expresó el ministro Landa Arroyo.

La II Jornada de Diálogos sobre Política Exterior en Defensa se realiza desde hoy hasta el jueves. Los temas abordados permitirán servir de insumo para la preparación del Mecanismo de Conversaciones Bisectoriales (III DEFEREX), que tendrá lugar en noviembre del presente año.