Del Castillo: Martens tuvo la mejor disposición para avanzar en acuerdo con maestros

El congresista aprista Jorge del Castillo sostuvo hoy que la ministra de Educación, Marilú Martens, tuvo la mejor disposición para avanzar en un acuerdo con los maestros que se mantienen en huelga.

Del Castillo, quien participó con otros parlamentarios como mediadores en el diálogo entre el Ministerio de Educación y los dirigentes que acatan la huelga de maestros, dijo que los profesores no han valorado el esfuerzo que hizo el Ejecutivo para mejorar su situación. “Hemos encontrado en el Minedu y en la señora ministra Marilú Martens la mejor disposición de poder avanzar y le agradecemos a ella la colaboración y la cesión de algunos puntos”, remarcó.

Refirió que las bancadas del Congreso también hicieron su esfuerzo para avanzar en un acuerdo por el bien de los maestros y los estudiantes del Perú, pero eso no ha sido valorado por los docentes que acatan la huelga. “Todos dejamos cualquier divergencia, discrepancia y visión distinta para tener coincidencias por los niños del Perú, porque son el futuro del Perú y los dirigentes del magisterio no lo valoran”, agregó.

Del Castillo ratificó que el pedido de los maestros de suspender la evaluación de desempeño no es negociables por que se debe avanzar en la meritocracia en el magisterio. “Todo el objetivo está en la no evaluación y eso no lo podemos permitir los peruanos. Tenemos que defender la meritocracia y la evaluación. Esa es nuestra bandera y esa la vamos a defender”, acotó.

(Fuente: Andina)

