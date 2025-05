Yo Soy: Grandes Batallas por Latina televisión

Continuando con los grandes proyectos para este 2021, Latina Televisión tiene el agrado de anunciar el ingreso a las pantallas, desde este jueves 18 de noviembre a las 8.30 PM, “Yo soy: Grandes batallas internacionales”, programa que tiene como fin encontrar el mejor talento de imitación y canto bajo un riguroso jurado.

En esta oportunidad, la mesa de especialistas está conformada por el recordado integrante de Magneto, Mauri Stern, el periodista y productor de radio y televisión Jorge Henderson, la carismática Katia Palma y nuestra ex miss Perú y finalista del Miss Universo, Janick Maceta.

Tendremos a 5 consagrados que se tendrán que enfrentar a los diferentes retadores nacionales e internacionales, de países como: Argentina, Colombia, Panamá, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Uruguay, etc.

Los retadores escogerán con cuál de los 5 consagrados del programa de canto se enfrentarán para ocupar una de las sillas y junto a la votación del jurado bajo su vasta experiencia tendrán que seleccionar al mejor talento de talla internacional en este formato innovador, “Yo soy: Grandes batallas internacionales” que acogerá a una gran vitrina de talentos nacionales y extranjeros, convirtiéndolo en un programa nunca visto en la televisión nacional.

Ante tan significativo hecho el comunicador Jorge Henderson ganador de innumerables trofeos comentó: “Vengo aportar mi experiencia, los años, me siento feliz y emocionado de ser parte de este magnífico jurado. Durante varios años de mi vida he visto a muchos artistas, los he entrevistado y ahora tener el privilegio de nuevamente conocer talento joven es un regalo, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a Latina por la oportunidad”.

De este modo, Latina Televisión tiene el agrado de anunciar desde este jueves 18 de noviembre a las 8:30 pm, los más grandes enfrentamientos, entre nuestros más destacados participantes peruanos, junto a los más grandes imitadores internacionales en “Yo soy: Grandes batallas internacionales”.