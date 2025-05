Orquesta «Pisco Chills» con Kate candela reciben la navidad

La Navidad es una de las épocas más emotivas y esperadas del año. Por ello, PISCO CHILLS, orquesta fusión de jazz y música chill out, brindará con Kate Candela un espectáculo en vivo con las canciones y villancicos más aclamados que realzan el espíritu navideño este 08 de diciembre a las 7pm en el Open Plaza de Surquillo.

«Navidad Pisco Chills 2021 con Kate Candela», contará con 14 músicos en escena liderado por el experimentado músico Rafael La Rosa y el Compositor/Promotor Fernando Chang León, además de la participación de bailarines profesionales que escenificarán cada uno de los momentos del concierto. Esta unión de talentos ha dado como resultado un espectáculo nunca antes visto en el Perú. Canciones como “Santa Claus is coming to town”, “Feliz Navidad”, “Rodolfo El Reno”, “Frosty the snow man”, “Noche de Paz”, “Jingle Bell Rocks”, “Ven a mi casa esta Navidad”, entre otros clásicos, formarán parte del repertorio.

Kate Candela, se inició en la salsa como vocalista de la orquesta femenina “Son Tentación” y luego decidió iniciar su carrera musical como solista. Su primera canción “Ámame”, superó los dos millones de reproducciones en YouTube. Además, “Elegiste engañarme” y “Señora”, son los temas bandera de la artista.

“Decidimos crear este espectáculo navideño fusión de jazz y chill out y convocamos a Kate porque es una artista con una voz prodigiosa que sobresale en la salsa, sin embargo, creemos que su talento va más allá y le propusimos cantar estos temas. Sin dudarlo, aceptó y estamos contentos con los resultados”, refirieron Rafael y Fernando.

“Estoy muy agradecida con la oportunidad de compartir el escenario con músicos de larga trayectoria que motivan e incentivan a todos los que nos dedicamos a este arte y de salir por un momento de nuestra zona de confort para atrevernos a experimentar a otros ritmos. “Navidad Pisco Chills 2021 y Kate Candela” es un espectáculo completo que disfrutarán de principio a fin”, añadió Candela.