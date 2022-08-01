20.5 C
viernes, 10 octubre, 2025
Medio Ambiente

Reciclaje: Seis datos curiosos que no conocías de los envases de aluminio

Además de la tendencia del reciclaje y el correcto tratamiento de los residuos, el cambio de hábitos de consumo de productos desechables es la principal herramienta con la que contamos para reducir nuestro impacto en el ambiente y esto incluye las elecciones de envases de los productos que disfrutamos. 

A diferencia de otras alternativas de empaques, las ventajas que el aluminio tiene para ofrecer son múltiples y variadas. Al respecto, Estevão Braga, director de Sustentabilidad para Ball Sudamérica, líder global en envases sustentables de aluminio, que anuncia la construcción de su primera planta en Perú y la 16ª en Sudamérica, comenta cuáles son: 

1. Lo principal es entender que el aluminio es un producto 100% reciclable, que puede volver a su ciclo de producción en hasta 60 días (totalmente circular). 

2. Es infinitamente reciclable ya que jamás se degradará, lo que le entrega la calidad de infinito. De hecho, aproximadamente el 75% de todo el aluminio ya producido en el mundo continúa en uso hasta el día de hoy, según revela un estudio realizado por Resource Recycling Systems

3. La lata de aluminio es el envase más reciclado de Sudamérica, con una tasa promedio de reciclaje más de 90% para la región.   

4. Su producción requiere hasta siete veces menos de energía y cuatro veces menos de agua que otros materiales, lo cual genera grandes beneficios para el ambiente y la rentabilidad de la empresa. 

5. Reduce hasta en un 49% el impacto ambiental en transporte y refrigeración, y emite hasta 10 veces menos de gases de efecto invernadero en su producción. 

6. En mercados de Sudamérica se comercializa hoy más de 40 mil millones de latas al año, que sirven especialmente al mercado de cerveza, pero también encontramos productos en lata como vinos, drinks e incluso agua mineral, lo que representa grandes oportunidades en un mercado en crecimiento. 

“En Ball, el cuidado del ambiente está en el centro de nuestro negocio. Por eso, desarrollamos un producto 100% e infinitamente reciclable, como lo son las latas de aluminio, que además cuentan con certificaciones ASI que garantizan el uso de aluminio responsable. Por este motivo, al elegir bebidas en latas de aluminio, estamos optando por un mejor planeta para esta y las futuras generaciones”, explica Estevão Braga. 

