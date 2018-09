Cisco marca trascendencia en sus 20 años de operación en el país

Como líder global en TI y redes, Cisco se ha consolidado como un socio de negocio clave para entidades, instituciones y empresas del sector público y privado que apuestan, cada vez más, por la transformación digital, impactando, positivamente, en el crecimiento del país.

Cisco visualiza a Perú como uno de los países que adoptará rápidamente el Internet del Todo (IoT) en los próximos años. Junto con Brasil, México, Colombia y Chile, conforma el grupo de naciones que llevan la delantera en el tema.

Cisco Perú llega a los 20 años, habiendo cumplido un importante hito al obtener el 2° lugar, en general de todas las empresas y, el 1°, en el sector IT, en el ranking local de Great Place to Work 2017.

Desde sus inicios, hace 20 años, Cisco Perú ha sido partícipe del proceso de adopción digital por el que ha pasado el país para lograr innovar y ser más competitivo, a partir de una mayor conectividad y apuesta tecnológica por parte de sectores claves, como: Educación, Salud, Telecomunicaciones, Banca&Finanzas, Minería, entre otros. “Este año estamos celebrando nuestros 20 años, tiempo durante el cual venimos creciendo en el mercado en temas de transformación digital; prácticamente, con todos nuestros clientes de diversas industrias, hemos visto este proceso de adopción y cambio hacia la era de la digitalización”, destaca Aldo Arciniega, Country Manager de Cisco Perú, quien asegura que Perú, a nivel de adopción de nuevas tecnologías de IoT, se encuentra a la delantera de países como Brasil, México, Colombia y Chile.

Cisco, en los últimos 2 a 3 años, no solo ha conseguido ser una compañía, líder a nivel mundial, en lo que hace, sino que fomenta y quiere que la gente trabaje en un buen lugar. En enero de este año, Cisco en Perú fue premiada por Great Place to Work, al obtener la 2da posición entre los mejores lugares para trabajar en el Perú (en la categoría de 20 a 250 empleados) y 1ra de TI. “Eso nos llena de orgullo, porque trabajamos no solo para nuestros clientes, sino con nuestros empleados, quienes son fundamentales para lograr que las cosas que se hacen con los clientes sean un éxito”, destaca Aldo Arciniega.

La filosofía de Cisco sobre ´Las cosas asombrosas que pueden suceder cuando se conecta lo desconectado´.

Como parte de ese compromiso asumido, Cisco se convirtió en un gran aliado para la promoción local de Internet de banda ancha, cuya infraestructura es vital para ofrecer soluciones capaces de soportar servicios para la nueva era de IoT. “En el 2006, lanzamos el barómetro de Banda Ancha, y lo hicimos de manera anual durante varios años, lo cual sirvió de mucho al gobierno y al sector privado para trabajar en pos de lograr una mayor cobertura a nivel país”, destaca Arciniega.

Por otro lado, vale la pena destacar el rol relevante que ha tenido como proveedor de tecnologías de última generación, como sucedió en el 2000, cuando instaló la primera solución de Telefonía IP del Perú, para la RENIEC. Asimismo, con el soporte de Cisco, se colocó, en el 2001, la primera red MPLS y, en el 2008, la primera red IP VPN, ambos a nivel de Latinoamérica, respectivamente.

De la alfabetización y emprendimiento digital a la telemedicina, banca digital y una mayor conectividad en minas

Un hecho remarcable, como parte de la historia de Cisco en Perú, es la llegada, en el 2001, de Cisco Netacad (Networking Academy), proyecto educativo del programa de responsabilidad social de Cisco a nivel global. “Hoy en día el capítulo de Perú de Cisco Netacad es uno de los más relevantes a nivel global porque es el que más estudiantes tiene enrolados a nivel del mundo. En el 2017, se logró, por ejemplo, capacitar a 340,000 estudiantes”, señala Arciniega de este programa con el que Cisco ha firmado importantes alianzas con instituciones y entidades educativas del sector público y privado, buscando reducir la brecha digital a nivel de habilidades de TI y de emprendimiento, que demanda el mercado y que, según IDC, para el 2020 se proyecta en 18,000 profesionales*.

Además, con relación al sector educativo, Arciniega destaca que hay muchas universidades que están haciendo su apuesta en tecnología. “Lo primero es dotar de servicios básicos de conectividad a los estudiantes, para que puedan conectarse al campus de la universidad. A partir de allí, lo que se está haciendo, es montar servicios para llevar contenido digital a los estudiantes. Por ejemplo: foros virtuales, clases en línea y, comienzan a darse servicios híbridos, como lo son carreras, en las cuales, una parte es presencial y la otra virtual”.

Otro aspecto clave para lograr una mayor inclusión social es el que corresponde a la salud y la aún tarea pendiente de lograr que todos los peruanos puedan optar por la mejor atención médica. Es por ello que Cisco ha promovido la instalación de teleconsultas en el país. “Hemos habilitado uno de los proyectos más emblemáticos con el Instituto Nacional de Salud del Niño (San Borja) con el que llegamos hace poco a la teleconsulta 1,000 a nivel nacional. Es impresionante cómo la posibilidad de llevar un medico virtual permite acceder a necesidades básicas que antes no se tenían, representando un beneficio social tremendo, así como un considerable ahorro: 64 por ciento de ahorro de costo por cada consulta, eso cuando se multiplica a nivel de una escala nacional, genera un impacto económico y social es muy grande”.

Por otro lado, las entidades privadas del sector salud, refiere Aldo Arciniega, están realizando su proceso de transformación digital, ofreciendo, por ejemplo, servicios de consulta remota a través de cualquier dispositivo móvil. Es decir, se ha comenzado a llevar servicios fuera de las consultas tradicionales, adoptando tecnologías a su procesos de salud.

En banca, Cisco aporta con dos niveles de servicio: el de infraestructura y operaciones para, a partir de allí, implementar servicios orientados a mejorar la eficiencia de los procesos de seguridad y de colaboración. A nivel del desarrollo de la banca digital, Cisco ha tenido un rol importante proveyendo de tecnología a los servicios financieros. “Tenemos casos de clientes que más allá de las plataformas externas al cliente, son un ejemplo de cómo ha implementado nuestras soluciones de comunicación en toda la empresa”.

En minería, las soluciones de Cisco marcaron un precedente en llevar Internet hacia los socavones, para que los mineros puedan comunicarse con sus familias desde un dispositivo móvil. Ese es un punto: llevar infraestructura que permita comunicar. Otro tema es cómo se hace para tener una mejor visibilidad de los activos, por ejemplo, en seguridad: saber donde está un equipo determinado, cómo detecto que las personas no transiten por lugares que no debieran transitar. “En minería hemos trabajado infraestructura y comunicaciones, visibilidad de activos, por otra parte los controles de accesos, seguridad”.

*Desde el inicio de Networking Academy en el 2001, se ha invertido 48 millones de dólares en el mercado peruano, en educación, infraestructura, en desarrollar iniciativas emprendedoras.

HITOS

1998

Cisco abre sus oficinas en Perú.

1999

Se armó por primera vez el Laboratorio de Cisco Perú.

2000

Cisco implementa la primera solución de Telefonía IP del Perú para RENIEC.

2001

Con el soporte de Cisco, Telefónica del Perú pone la primera red MPLS de Latinoamérica. Se inaugura la primera Academia de Cisco Networking Academy en el Perú (Universidad de Piura).

2003

PUCP: primer cliente de educación con una red de telefonía IP convergente en el país.

2004

Primera instructora de Cisco Networking Academy en el Perú: Ana Ramírez.

2006

Cisco Systems presentó en Perú el primer Barómetro de Banda Ancha. Se realizó por primera vez en el Perú uno de los eventos más relevantes de la industria TIC: Cisco Networkers.

2007

Se realizó el primer Networking Academy Day Perú.

2008

Con Claro Perú, se implementa la primera red IP VPN de Latinoamérica.

2009

Cisco participa de la creación y se vuelve miembro del Comité de Banda Ancha del Perú.

2011

El Banco de Crédito del Perú renueva su red con la arquitectura de Centros de Datos de Cisco para optimizar sus procesos internos y externos.

2012

Propuesta de Cisco se convierte en la ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica.

2016

Perú se convirtió en el país con más estudiantes de Cisco Networking Academy en el mundo, llegando a sumar +130,000 estudiantes en un año.

2017

Cisco Perú obtuvo el 2° lugar overall y el 1° en el sector IT en el ranking de Great Place to Work 2017. CISCO, en co- organización con SENATI, brindó la primera capacitación internacional en internet de las cosas.

Me gusta: Me gusta Cargando...