ThinkShield de Lenovo Soluciones completas de Seguridad Integrales para empresas

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., Hasta la fecha, el año pasado fue el de mayor importancia en cuanto a las filtraciones de datos, con la asombrosa cantidad de 2.600 millones de registros comprometidos.1 Las empresas necesitan dispositivos seguros que protejan los datos confidenciales y que las protejan contra las amenazas en línea y basadas en la identidad. Lenovo es líder en seguridad de IT, con resultados impresionantes. Según CVEDetails.com, Lenovo tuvo hasta un 99% menos de vulnerabilidades comunes y exposiciones que sus principales competidores en la primera mitad de 2018.2 Tanto los consumidores como las empresas pueden beneficiarse de ThinkShield de Lenovo, un enfoque revolucionario para proteger los dispositivos durante todo su ciclo de vida.

ThinkShield de Lenovo protege los dispositivos a lo largo de todo el ciclo de vida

• Desde el desarrollo seguro de BIOS y firmware hasta funciones como las pantallas de seguridad ThinkPad Privacy Guard y los primeros obturadores de cámara para laptops de la industria, Lenovo incorpora protección a sus productos.

• La seguridad no se detiene en el diseño: Lenovo tiene un control único sobre su cadena de suministro global, estableciendo estrictos estándares y políticas de seguridad para sus fábricas.

• La alianza estratégica de Lenovo con Intel® les ha permitido alinearse con la Cadena de Suministro Transparente de Intel, que permite a los clientes localizar el origen de cada componente de su nuevo sistema.

• Lenovo supervisa la seguridad de los proveedores que fabrican componentes inteligentes y se asegura de que cumplan con las rigurosas directrices y mejores prácticas del Programa de Proveedores de Confianza. Para obtener una mayor transparencia, los ingenieros de calidad de Lenovo pueden auditar a los proveedores en cualquier momento.

ThinkShield de Lenovo protege las identidades y credenciales de los usuarios

• Como miembro fundador de FIDO®, Lenovo ofrece los primeros y únicos autenticadores certificados por FIDO® de la industria, además de la tecnología de huellas dactilares de coincidencia en el chip, para ofrecer a las empresas formas más seguras y sencillas de proteger la identidad de sus empleados.

• Un nivel de integración líder del sector con Intel Authenticate – hasta 7 factores de autenticación – ofrece mayor seguridad y flexibilidad que los proveedores que ofrecen menos métodos de autenticación.

• La protección Smart USB basada en BIOS permite a los profesionales de IT configurar los puertos USB para que respondan sólo a los teclados y dispositivos autorizados, manteniendo los equipos de los empleados más seguros.

ThinkShield de Lenovo protege a los usuarios en línea

• Lenovo WiFi Security, en alianza con Coronet, detecta las amenazas y notifica a los usuarios cuando están a punto de conectarse a redes inalámbricas no seguras.

• La tecnología BUFFERZONE®3 aísla las amenazas en línea antes de que infecten a toda la organización.

• Lenovo Endpoint Management, con tecnología MobileIron®, ofrece una forma segura y sencilla de unificar la seguridad en la nube y en las terminales a través de varios dispositivos.

ThinkShield de Lenovo protege los datos de los usuarios

• La tecnología Absolute® proporciona a los administradores de IT una conexión bidireccional confiable a todos sus dispositivos para que puedan proteger las terminales, evaluar el riesgo, aplicar medidas de seguridad de forma remota a los dispositivos de los empleados y responder a los incidentes de seguridad.

• Una vez que los dispositivos llegan al final de su ciclo de vida, Lenovo mantiene la seguridad de los datos potencialmente confidenciales limpiando las unidades y reciclando de forma segura las piezas.

• Lenovo ofrece un servicio de Keep Your Drive que garantiza que la información confidencial nunca abandone las manos de los clientes.

Gracias a las funciones de seguridad líderes del sector, ThinkShield de Lenovo mantiene a las empresas más seguras. Para más información, ingresa a http://www.lenovo.com/ThinkShield.

