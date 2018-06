Adidas contribuirá 1 millón US$ al programa Parley Ocean Plastic Programa

Basado en el amor de la marca por el deporte y la responsabilidad, adidas y Parley for the Oceans anunciaron el regreso de Run For The Oceans, un movimiento de running global que aprovecha el poder del deporte para crear conciencia sobre la amenaza de la contaminación marina por plástico.

A través de esta iniciativa mundial, adidas y Parley hacen un llamado a sus comunidades gobales entre el 8 de junio y 8 de julio para tomar acción y proteger los océanos que se encuentra cada vez en mayor peligro debido a los problemas provocados por el hombre, incluyendo la contaminación, los desechos y el creciente consumo. Desde 2015, los socios han trabajado juntos para educar a las personas sobre el tema, también demostrando soluciones creativas, tales como el uso del plástico Parley Ocean Plastic™ para la creación de los productos adidas x Parley

Andre Maestrini, Gerente General de adidas Sports Business Units acotó: “En adidas, creemos que el deporte tiene el poder de cambiar vidas, y el movimiento Run For The Oceans verdaderamente lo refleja. Hemos creado una plataforma global única que le brinda a todos la oportunidad de impactar sus vidas al unirse a un movimiento colectivo de running que lucha contra la contaminación marina por plástico. Observar a la familia adidas unirse ante un propósito compartido es lo que hace que la campaña sea tan poderosa”.

Llevando la iniciativa al próximo nivel en 2018, adidas empatará cada kilómetro recorrido con US$ 1 – hasta el primer millón de kilómetros – para apoyar el programa Parley Ocean Plastic Program, enfocándose específicamente en la iniciativa Parley Ocean School, que educa y empodera a la próxima generación de Guardianes del Océano a través de experiencias envolventes en el ambiente que luchamos por proteger. Con actividades escolares y deportes acuáticos, el programa le presenta a la juventud el mundo submarino, enseñándoles sobre los impactos de la contaminación marina por plástico y dándoles las herramientas y la inspiración para proteger su futuro con Parley AIR.

Cyrill Gutsch, Fundador de Parley for the Oceans acotó: “Cada segundo respiro que tomamos es creado por los Océanos. Aun así, estamos matando su vida a gran velocidad. Estamos organizando Run for the Oceans con adidas para salirnos de la rutina, tomar un respiro profundo y reflexionar sobre la importancia que tiene el océano para cada uno de nosotros. Y para demostrar que millones de pequeños pasos pueden hacer una gran diferencia para nuestro movimiento”.

