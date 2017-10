5 razones por las que no estás perdiendo grasa corporal

Mantenernos en nuestro peso adecuado puede resultar una tarea difícil, sin embargo, el cuerpo se puede educar con pequeños hábitos para mantener una buena salud.

A diario las personas que desean bajar de peso se preguntan por qué es tan difícil quemar grasas, pero esto en realidad lleva un esfuerzo que no es imposible de realizar, solo es cuestión de cambiar unos pocos hábitos y de esa forma empezaremos a ver los cambios de una manera paulatina y saludable, que es lo más importante.

Si bien es cierto que existen miles de formas de liberarnos de las grasas no saludables, debemos saber que no todo “método” le hace bien a nuestro cuerpo, ya que cada organismo es diferente. Por esa razón, Ángel Cisnero, personal trainer del Team Lab Nutrition, empresa líder en complementos nutricionales para la salud y el deporte, da a conocer las razones por las que no quemamos grasa.

COMER CARBOHIDRATOS POR LAS NOCHES

En nuestra alimentación contamos con tres puntos muy importantes que no debemos dejar de consumir, estos son los carbohidratos, proteínas y grasas saludables en proporciones adecuadas. Muchas personas dejan de comer o hacen dietas muy estrictas bajo ciertos mitos pensando que así perderán grasa, cuando en realidad debemos ordenar nuestros horarios de alimentación y saber qué consumir en cada una de ellas.

Debemos saber que los alimentos que contienen carbohidratos como los plátanos, la cebada, las menestras, el arroz, las galletas y cereales azucarados, entre otros, nos dan energía para realizar las actividades del día, por ello no es conveniente comerlos en las noches ya que al momento de dormir no hay forma de poder quemar estos carbohidratos por estar en reposo.

NO COMER A TUS HORAS

Saltarnos el horario de comida se vuelve cada vez más común entre las personas, pero esto trae consecuencias a nuestro cuerpo y salud. Al pasar mucho tiempo sin consumir alimentos hace que, al momento de hacerlo, sintamos ansiedad y esto nos llevará a ingerir más alimentos de lo que deberíamos.

Es recomendable alimentarnos 5 veces al día y entre cada comida se debe ingerir un alimento que contenga proteína como la carne, el pescado, los lácteos, huevos, entre otros; este detalle nos ayudará a llegar menos ansiosos al almuerzo o cena y poder comer sin excesos.

Podemos complementar nuestras actividades del día consumiendo quemadores de grasa que ayudan a la movilización y combustión de grasas, una excelente opción es Hydroxycut SX-7 de Muscletech, un quemador en cápsulas que ayuda a tener energía extra y controla el apetito y la ansiedad.

NO HIDRATARSE LO SUFICIENTE

Es importante saber que el 70% de nuestro cuerpo es líquido, por eso es necesario estar constantemente hidratado para así tener una correcta irrigación de los músculos; esto hará que tengamos mayor energía y que los músculos puedan moverse con mayor intensidad.

El cuerpo al tener mayor energía e intensidad podrá ayudar a la pérdida de peso, mientras realizamos nuestras actividades. Se recomienda consumir de 2 o 3 litros de agua al día.

NO REALIZAR EJERCICIOS ADECUADOS Y DE CALIDAD

Todos pensamos que el hacer ejercicios nos ayudará a quemar esa grasa que tenemos en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, es necesario saber que no todos los ejercicios son para todos los cuerpos. Por ello, es importante que nuestro entrenador nos haga una rutina adecuada de los ejercicios que debemos realizar de acuerdo a las zonas del cuerpo en la que necesitamos quemar grasa.

Asimismo, antes de iniciar la rutina de entrenamiento, es importante consumir un pre entreno que ayude a quemar grasas, como Hydroxycut Elite Powder de Muscletech, un quemador en polvo que ayuda a definir y moldear la figura.

NO CONSUMES SUFICIENTE GRASA.

Tal vez a muchos les puede sonar extraño, pero las grasas Omega 3 ayudan a tu cuerpo a responder de manera favorable a la hormona llamada Leptina, que tiene como beneficio controlar y ayudar a perder peso disminuyendo tu apetito. La Leptina acelera el proceso metabólico, resultando muy importante en tu plan de objetivos para quemar grasa.

Estas grasas la podemos encontrar en diferentes alimentos como el pescado, la linaza, el brócoli, las fresas, entre otros; sin embargo, un complemento ideal de estas grasas es el Triple Omega de Met Rx que incluye omega 3, 6 y 9; además brindan un mejor funcionamiento del sistema inmunológico y la recuperación muscular.

