Volvo alcanza cifras record

Volvo Cars, el fabricante sueco de automóviles premium, culminó el 2017 con un nuevo récord en ventas con un aumento de un 7% en comparación al 2016 entregando 571.577 unidades y con crecimiento en todas las regiones.

Las ventas del nuevo XC60 y de la serie 90 fueron los principales impulsores, destacando el efecto de la Arquitectura de Productos Escalables desarrollada internamente por Volvo Cars, una arquitectura modular para vehículos en términos de diseño, tecnología y marca.

En la región de Asia Pacífico, las ventas crecieron con un fuerte 20,9% gracias a un rendimiento récord en China, el mayor mercado de Volvo, donde las ventas en ese país aumentaron en un 25,8% en comparación a 2016. Mientras tanto, las ventas en Europa, Medio Oriente y África crecieron en un 3,3% durante 2017 en comparación al 2016, mientras que en América, el crecimiento fue de un 0,7%.

2017 fue un año muy importante para Volvo Cars en diversos sentidos. The All New XC60, que reemplazó al modelo más vendido de la compañía y el SUV mediano con más ventas en Europa, se presentó en el Salón de Ginebra durante marzo.

Durante el transcurso del año, Volvo Cars también profundizó su asociación con Geely Holding mediante la creación de una empresa de tecnología conjunta para proporcionar las economías de escala que les permitirán desarrollar rápidamente la tecnología para la próxima generación de vehículos eléctricos. Volvo también anunció que tomaría el 30% de la participación de la nueva marca LINK & CO de Geely, basada en la Arquitectura Modular Compacta que se desarrolla de manera conjunta entre Volvo y Geely.

Volvo Cars continuó la construcción de una nueva planta de fabricación en Carolina del Sur, la primera en Estados Unidos, y se anunció también que la planta además de desarrollar el próximo sedán de tamaño mediano S60, construirá la próxima generación de XC90 a partir de 2021. Esto lleva la inversión total de Volvo Cars en sus operaciones de fabricación en EE.UU a más de USD 1.100 millones, lo que generará un total de casi 4.000 nuevos empleos en Charleston.

A fines de 2017, Volvo Cars abrió un mercado completamente nuevo firmando un acuerdo con Uber para entregar miles de automóviles base compatibles con conducción autónoma para la compañía de viajes compartidos entre 2019 y 2021.

