VIDAWASI lanza campaña nacional “El Poder Del Sol” en beneficio de los niños más vulnerables

Con el objetivo de terminar la construcción de la CIUDADELA VIDAWASI se lanza la campaña “El Poder del Sol”, la cual busca hacer realidad la primera ciudadela de salud pediátrica y cáncer infantil de Latinoamérica, ubicada en el Valle Sagrado de los Incas en Cusco.

Desde este 01 de octubre, la campaña “El Poder del Sol” recaudará donaciones para que miles de niños en situación de vulnerabilidad, reciban una atención médica especializada de alta calidad y acompañamiento familiar para llegar a transformar de manera integral en sus vidas y de sus familias.

Para Jesús Dongo, fundador y presidente de la ASOCIACIÓN VIDAWASI PERÚ, “la salud debe ser como el sol, que sale y nos ilumina a todos de la misma manera. Por eso, con esta campaña queremos lograr que los niños de las regiones olvidadas tengan acceso a su derecho de ser atendidos con la misma calidad que los niños de Lima. Todos somos parte de la misma historia y juntos podemos conseguir hacer un verdadero cambio”, enfatizó.

CIUDADELA VIDAWASI: OBRA DE LEGADO MUNDIAL

La Ciudadela Vidawasi se ubica en una zona estratégica del Valle Sagrado de los Incas (Yanahuara, Cusco) y permitirá salvar la vida de miles niños y jóvenes de nuestro país mediante la atención pediátrica especializada la cual cuenta con diversos ambientes construidos para lograr el soporte integral del niño y sus familias.

La ASOCIACIÓN VIDAWASI PERÚ busca solucionar un problema de interés general, el cáncer infantil que afecta anualmente a casi 2 mil niños y más de 3 millones de ellos necesitan de atención en las diferentes provincias del Perú.

En ese contexto, nació la campaña “El Poder del Sol” para la descentralización de salud pediátrica, ya que el 90 % de los servicios de pediatría especializada se encuentra concentrado en la ciudad de Lima. “Un niño que nace y vive en Lima, al ser diagnosticado, tiene más posibilidades de salvarse a comparación de un niño de otras regiones, pues el 70 % del diagnóstico de cáncer en los niños de provincia se detectan en estadios tardíos o terminales”, indicó Dongo.

CANALES DE DONACIÓN

La campaña “El Poder Del Sol” se extiende hasta el 30 de noviembre y puedes realizar tus donaciones a través de las plataformas Yape y Plin con el número 941-310-222 o a través de las cuentas adjuntas:

BCP

Cuenta corriente en soles: 194 98729752 0 19

Código interbancario (CCI): 002 194 198729152019 96

Interbank

Cuenta corriente en soles: 164 3001148340

Código interbancario (CCI): 003 164 003001148340 18

BBVA

Cuenta corriente en soles y dólares: 0011 0091 0100001256

Código interbancario (CCI): 0011 091 000100001256 65

Scotiabank

Cuenta corriente en soles: 000 0700723

Código interbancario (CCI): 009 056 000000700723 30

También puedes sumarte al compartir el contenido digital de sus redes sociales: https://www.facebook.com/vidawasiOficial y https://www.instagram.com/vidawasiperu/.