Secretario general del SINAMSSOP y médicos del hospital Rebagliati exigen libertad de residente Juan José Vilca León. En marcha hacia el Poder Judicial ante injusta prisión preventiva de 9 meses en Penal Ancón 2.

Decenas de profesionales médicos del SINAMSSOP, encabezados por su secretario general, Teodoro Quiñones, acompañados de médicos residentes del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de EsSalud, realizron una marcha de protesta, exigiendo la libertad del médico residente de tercer año, Juan José Vilca León, quien se encuentra preso por 9 meses con prisión preventiva en el centro penitenciario Ancón 2, por supuestos tocamientos indebidos..

El dirigente médico del SINAMSSOP, los padres, compañeros de estudios y manifestantes se dirigieron a la sede del Poder Judicial en Lima, para exigir se revoque la orden de prisión preventiva que pone en serio riesgo la integridad física del profesional médico, y por la cual se ha presentado una apelación. Según lo señaló el dirigente de SINAMSSOP no existen pruebas fehacientes de estos supuestos actos ilícitos y sin tomar en cuenta su arraigo domiciliario y familiar se le niega la libertad, en un claro abuso de poder.

La abogada defensora, Narda Álvarez, dijo que la acusación injusta por la cual se ha solicitado una pena privativa de la libertad de 27 años, viene de algunas enfermeras del piso 9 del hospital y de tres personas adultas mayores confundidas por el uso de medicamentos, quienes lo acusan de tocamientos indebidos, cuando el profesional solo ha cumplido con su trabajo médico, no existiendo grabaciones ni elementos probatorios, por lo que solicitó lleve su proceso en libertad ya que es un médico a quien se le está arruinando sui proyecto de vida, dijo.

La comunidad médica del SINAMSSOP y del Hospital Edgardo Rebagliati, anunciaron que esperarán que el Poder Judicial actúe con criterio de equidad y justicia, teniendo mayor responsabilidad al momento de emitir sentencia sobre la libertad de las personas sin tener las pruebas necesarias. Los manifestantes se concentraron primero en las afueras del Hospital Rebagliati y de ahí marcharon hacia el Poder Judicial.