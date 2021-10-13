APA e influencers se unieron en campaña, “Ponle huevos a tu vida”

Con el objetivo de celebrar el “Día Mundial del Huevo”, que se realiza el segundo viernes de octubre de cada año, y comunicar los enormes beneficios de este súper alimento; la Asociación Peruana de Avicultura (APA) lanzó la campaña “Ponle huevos a tu vida”, una iniciativa que contó con la colaboración de importantes influencers, para compartir 20 mil huevos a organizaciones que atienden a poblaciones en situación de vulnerabilidad en Perú.

La campaña “Ponle huevos a tu vida”, que impulsa la APA con una activa acción de sus productores asociados, se realizó con la participación de Óscar Ibáñez, ex arquero y miembro del Comando Técnico de la Selección Peruana de Fútbol; Mirtha Uribe, seleccionada nacional de vóley; Gabriela Serpa, bailarina y actriz de televisión; Brianna Botto, actriz y AComer.pe; reconocido fanpage de cocina; quienes brindaron su apoyo para compartir, en su nombre, este súper alimento con la Asociación Don Bosco, la Asociación Manos a la Olla, el Puericultorio Pérez Araníbar, el Club de Leones y Cáritas Callao.

La APA recordó que el huevo es un súper alimento que ofrece 13 vitaminas y minerales, al mismo tiempo que es rico en proteínas y antioxidantes. Además, contiene principalmente grasas monoinsaturadas, lecitina y potentes antioxidantes, convirtiéndose así en un alimento cardio-saludable.

Historia de la celebración

El “Día Mundial del Huevo” se estableció en Viena (Austria) en 1996, cuando se decidió celebrar el poder del huevo el segundo viernes de octubre de cada año. Desde entonces, todos los comprometidos con este súper alimento en todo el mundo han ideado nuevas formas creativas de honrar a esta increíble fuente de nutrientes, y el día de celebración ha crecido y evolucionado con el tiempo. Este año, el “Día Mundial del Huevo” se celebró el viernes 8 octubre y marcó el 25 aniversario del evento, cuya temática se centra en la gran versatilidad de este súper alimento y sus enormes beneficios para personas de toda edad.