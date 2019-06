VIC conoce a una medium con más preguntas que respuestas

en un nuevo episodio de “NOS4A2”

JJ Smith es Maggie Leigh (izquierda) y Ashleigh Cummings es Vic McQueen en “NOS4A2”

n el segundo episodio de NOS4A2, “The Graveyard of What Might Be”, escrito por Mark Richard y dirigido por Kari Skogland, Vic conoce a Maggie, una medium particular que tiene más preguntas que respuestas. Manx visita Haverhill para buscar The Shorter Way y encuentra a Bing, quién está ansioso por ayudar.

Estreno lunes 10 a las 22 por AMC.

Basada en la novela de Joe Hill de 2013, “NOS4A2” sigue a Vic McQueen, interpretada por Ashleigh Cummings (The Goldfinch), una joven talentosa que descubre que tiene una capacidad sobrenatural para encontrar cosas perdidas. Esta habilidad la pone en el camino del malvado e inmortal Charlie Manx, interpretado por el nominado al Emmy® Zachary Quinto (Star Trek, “American Horror Story”). Manx es un villano sobrenatural que se alimenta de las almas de los niños y luego deposita lo que queda de ellos en Christmasland, un lugar de la retorcida imaginación de Manx donde cada día es Navidad y la infelicidad es ilegal. Vic se esfuerza por derrotar a Manx y rescatar a sus víctimas, sin perder la cabeza ni caer como víctima.

“NOS4A2” es una producción ejecutiva del showrunner Jami O’Brien (“Fear the Walking Dead”, “Hell on Wheels”), Lauren Corrao, copresidente de Tornante Television y Joe Hill. Además de Quinto y Cummings, el reparto incluye a Ólafur Darri Ólafsson (“Lady Dynamite”) como Bing Partridge, Virginia Kull (“The Seoming Tower”) como Linda McQueen, Ebon Moss-Bachrach (“The Punisher”) como Chris McQueen y Jahkara Smith (también conocida como Sailor J) como Maggie Leigh. La serie es producida por AMC Studios en asociación con Tornante Television.

Canal AMC

Las narrativas originales y excepcionales valores de producción han sido por años los pilares del éxito de AMC a nivel mundial. En los últimos tiempos, la señal insignia de AMC Networks se ha forjado una enorme reputación como la creadora de algunas de las producciones más originales, exitosas y comentadas de la televisión contemporánea como Breaking Bad, Mad Men y The Walking Dead, títulos que verdaderamente han redefinido la forma de contar historias en la TV por cable y satelital. Con Fear the Walking Dead, el canal refuerza su imagen de innovación y calidad y cumple su promesa de ofrecer al mercado latinoamericano las grandes producciones que le han ganado fama a nivel internacional.

Para más información visite:

Sitio web –amctv.la

Twitter – Twitter.com/amctv_la

Facebook – Facebook.com/AMCTVLatam

Instagram – @amctv.la

YouTube – Youtube.com/AMCTVLatam

Blog –amctv.la/blog

Me gusta: Me gusta Cargando...