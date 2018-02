Y el CNE inicia la actualización del registro electoral

La Mesa de la Unidad Democrática lleva dos reuniones con agenda abierta para fijar una posición clara sobre la convocatoria del CNE a las elecciones presidenciales del 22 de abril. Sin embargo, hasta ahora no ha salido humo blanco, señalan fuentes de la alianza opositora.

Después de la negativa a la firma del acuerdo de la negociación, en la que el presidente Nicolás Maduro y el ex presidente Rodríguez Zapatero insisten, no se ha presentado al país una hoja de ruta clara para los próximos días. La decisión no está exenta de riesgos y está precedida por los señalamientos dentro y fuera del país sobre las irregularidades de los comicios cuyo adelantó ordenó la ANC el 23 de enero pasado.

Voceros de la coalición indicaron que en AD, cuyo secretario general Henry Ramos Allup aspira a la Presidencia de la República, se decantan por ir a los comicios. Igual ocurriría con Alianza Progresista, movimiento liderado por el ex gobernador Henri Falcón, otro de los precandidatos.

Trascendió que en el caso de Voluntad Popular la tendencia es participar con un abanderado que denuncie las irregularidades del proceso electoral. En Primero Justicia hay diferencias internas entre quienes creen que no se pueden convalidar unos comicios viciados de fraude y los que piensan que no se debe abandonar la lucha por el país.

“Lo que hagamos tenemos que decidirlo juntos, con racionalidad y sin sectarismo, pero dejar de luchar no es una opción. Yo soy opositor y creo en las decisiones de consenso, en el marco de la racionalidad y dejando a un lado la mezquindad, la respuesta al reto electoral debemos darla en unidad”, señaló Henri Falcón en su cuenta de Twitter.

El también presidente de Alianza Progresista reconoció que existe abuso y ventajismo del gobierno en el venidero proceso, cuyas postulaciones comienzan en 14 días, pero subrayó que “la no participación es un arma de doble filo, que en el pasado no ha logrado ni deslegitimar ni sacar al gobierno”.

Tarjeta. El CNE informó que 18 partidos están habilitados para postular candidatos a las presidenciales. En el caso opositor, luego de la imposibilidad, vía sentencia del TSJ, de que la MUD se validara como partido, de las trabas para que Primero Justicia fuese a la fase de reparos, solo cuentan con las tarjetas de AD, Un Nuevo Tiempo, AP y Copei para presentar un candidato único. Esto si la decisión consensuada es concurrir al proceso para el que quedan 71 días.

En el caso de Copei, que ha vivido varias divisiones, hay dudas debido a la intervención que ha tenido el partido mediante sentencias del Poder Judicial.

De decidir ir a las presidenciales, la Mesa de la Unidad se enfrentará al mismo directorio del CNE que quiso cambiar desde su llegada a la mesa de negociación en diciembre de 2017. Tras el cierre del proceso, el miércoles, no logró salir con lo que consideraban un punto de honor: tener dos rectores del gobierno, dos opositores y uno de la sociedad civil.

Provea señaló que además de un árbitro imparcial, es imprescindible que la población pueda ejercer contraloría social sobre el escrutinio y que no se ejerza coacción sobre los votantes. La ONG considera que este último aspecto no puede garantizarse “si amenazan a empleados públicos de despido si no votan por Maduro”.

Este sábado comienzan jornadas especiales para inscribirse en el Registro Electoral

Este sábado arrancará una jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, esto, de cara a los comicios de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con el cronogama publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para estos comicios, estos operativos se mantendrán por un lapso de 10 días, hasta el 20 de febrero.

Para estas jornadas se disponen de puntos para tal fin, como en las estaciones del Sistema Metro de Caracas.

Este jueves la rectora principal del CNE, Socorro Hernández, en entrevista telefónica a Unión Radio recordó que el Registro Electoral es permanente, pero que es habitual que en el país, frente a unas elecciones, se realicen operativos especiales como los que se harán del 10 al 20 de este mes.

De acuerdo con el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Registro Electoral —que contiene la información de las personas con capacidad jurídica para el ejercicio del derecho al sufragio— permite además al CNE adscribir a los electores a un centro de votación que se corresponda con el ámbito geográfico de su residencia, considerando lo solicitado.

El artículo 21 de dicho reglamento señala que para la inscripción y actualización de la electora o elector en el Registro Electoral el único requisito a presentar es la cédula de identidad.

En cuanto a los electores venezolanos que se encuentren legalmente residenciados en el extranjero, el apartado 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales indica que podrán actualizar sus datos a través de la representación diplomática ubicada en el país de residencia.

Las representaciones diplomáticas están facultadas para recibir los reclamos y solicitudes, los cuales deberán ser remitidos a la Oficina Nacional de Registro Electoral en un plazo no mayor de 15 días hábiles, agrega la normativa.

Para estas elecciones presidenciales se estableció el 20 de febrero como la fecha para el corte del Registro Electoral.

El registro preliminar se publicará entre el 21 y el 25 de febrero, mientras que el proceso de impugnación a la data electoral se hará del 25 al 27 de febrero.

La data definitiva de electores será entregada el 26 de ese mismo mes a los representantes de las organizaciones con fines políticos participantes en la elección, para la respectiva auditoría.

El calendario para estos comicios indica que la publicación del Registro Electoral definitivo está programada entre el 28 de febrero y el 04 de marzo.

