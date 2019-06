Tony Cam: Sorprendido con el halago de Tinelli a su imitación de Sandro

Las mejores voces del país salidas de un concurso televisivo de canto: Juan Gabriel (Ronald Hidalgo), José José (Carlos Burga), Sandro (Tony Cam) y Roberto Carlos (Carlos Bonifaz) unirán sus talentos, por primera vez, para ofrecer un “Concierto de Gala” en Barranco. La cita es el viernes 5 de julio en el centro de convenciones “Bianca Arena”.

Será una noche espectacular en la que los cuatro cantantes ganadores de diferentes temporadas del sintonizado reality show “Yo soy”, realizarán sus mejores performances acompañados por una banda en vivo. “Estamos felices de venir a un local nuevo con nuestra música del recuerdo. Había muy pocos sitios donde el público podía ir a disfrutar de nuestros shows”, afirma Tony Cam.

Coincidentemente, por estos días, se ha hecho viral el video de la canción “Yo te amo” que, en su imitación de Sandro, Tony Cam grabó el año pasado junto a la Orquesta de la Policía Nacional del Perú, performance que ha sido resaltada por el mismo Marcelo Tinelli en su Facebook oficial y que en menos de 12 horas alcanzó más de 360 mil, reproducciones. “Naaaa!!! Excelente este imitador peruano de Sandro !!! Qué maravilla!!!”, escribió el argentino en sus redes.

Los imitadores, quienes celebran que actualmente esté al aire una nueva temporada de “Yo soy”, no dejan de agradecer el impulso que este espacio televisivo le dio a sus carreras. “El programa me cambió la vida. Lo difícil de mantener para mí son las cosas físicas, estar en el peso adecuado del personaje. Les agradezco porque me han puesto más de cerca del público para sentirlo y gozarlo. Realmente, es una experiencia muy bonita”, afirma Carlos Bonifaz de la buena acogida de su imitación de Roberto Carlos.

Para Bonifaz el cantante brasileño es parte su vida. “Cuando era muy niño lo escuché porque a mi madre le gustaba, tanto así que la canción ‘Cama y mesa’ me la sabia desde la barriga de mi mamá, por eso la canté en la final de ‘Yo soy’. Le prometí a ella que si llegaba a ser finalista se la iba a dedicar. Gracias a Dios puede cantársela ante miles de personas”, recuerda no sin antes invitar a sus seguidores a acompañarlos en su “Concierto de Gala”, show que contará con la animación del carismático Koki Salgado.