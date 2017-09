“Testosterona”, en el Teatro de Lucía, de Miraflores

“Testosterona”, la nueva obra del Teatro de Lucía, de Miraflores, dirigida por Alberto Ísola y protagonizada por Sandra Bernasconi y Javier Valdés, es una comedia romántica ambientada en un mundo donde las relaciones personales se estrellan continuamente con las exigencias despiadadas de la lucha por el poder.

Palabras de Alberto Ísola:

“Con su acostumbrada lucidez y mordacidad, Sabina Berman escribe en “Testosterona”, una “Casa de Muñecas” para estos tiempos (…) Pero Antonio y Miki no son Torvaldo y Nora. Son el Director y la Sub Directora de Contenidos de un diario de primera. Y la casa de muñecas no es más una casa sino un rascacielos de acero y vidrio. Pero el conflicto sigue siendo el mismo. O quizás, no”.

“Testosterona” va hasta el lunes 18 por una corta temporada, de jueves a lunes a las 8 de la noche, y los domingos a las 7 de la noche en el Teatro de Lucía (Calle Bellavista 512 – Miraflores).

