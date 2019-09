Tendencias en maquillaje para usar en primavera

El próximo 23 de setiembre inicia la primavera, una temporada donde el clima es más cálido e ideal para lucir un maquillaje en tonos cálidos y brillantes. Esta tendencia es ideal para realzar todo tipo de piel, pero en el caso de las pieles latinas los tonos son perfectos para realzar los ojos, la mirada e iluminar la piel.

A continuación, brindamos los must have de un maquillaje primaveral por nuestra Celebrity Makeup Artist, Carolina Gonzalez, quien estuvo a cargo de la última tendencia de maquillaje luminoso de la modelo Gigi Hadid en los MTV Video Music Awards:

OJOS ILUMINADOS

Para conseguir unos ojos brillantes es ideal maquillarlos en tonos dorados, se puede utilizar la 24K Nudes Eyeshadow Palette in Gold de Maybelline New York para obtener una mirada luminosa. Además, se recomienda usar tonos claros y medios de la paleta para crear unos ojos bronceados ahumado, se debe extender el color al hueso de la ceja y una sombra ligeramente barrida debajo de la línea de las pestañas inferiores, creando un contorno bronceado alrededor del ojo para hacer que parezcan más grandes.

Para mejorar la apariencia, aplicar un brillo color champán, iluminando los ojos y el rostro. Además aplicar el tono marrón oscuro a lo largo de los bordes exteriores de la línea de las pestañas para crear un aspecto de ojo de gato. Para mejorar las cejas utilizar el Brow Precise Micro Pencil Color Medium Brown para que luzcan naturales y enmarquen mucho mejor el rostro.

Para resaltar la mirada aplicar varias capas de la máscara de pestañas Colossal Big Shot en las pestañas superiores, centrándose en el área exterior para dar un toque de glamour y tras esto, una capa ligera en las inferiores.

ROSTRO LUMINOSO

Para crear una base uniforme con un acabado natural, aplicar la base FIT ME matte & poreless, polvo y correctores fit me que se deben mezclar debajo de los ojos con las yemas de los dedos.

Para agregar luz a la cara, aplicar el Master Chrome Molten Gold en los puntos altos de la cara, incluida la nariz, el mentón y el arco de Cupido, todo esto ayudará a crear un aspecto llamativo y luminoso. En los contornos y mejillas se utilizar el City Bronzer Tono Medium para dar un aspecto suave y contorneado con un brillo natural.

LABIOS NUDE DE INFARTO

Para resaltar los labios utilizar el color nude perfectos para la temporada primaveral. Primero contornear los labios aplicando una línea gruesa de labial Made For All Mauve It, aplicar el delineador de labios Color Sensational Magnetic Mauve en la parte superior para mejorar el efecto ‘ombre’.

Finalmente, mezclar todas las capas y para obtener unos labios de infarto aplicar una capa más del delineador de labios.

