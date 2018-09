Serie original de AMC “Humans” regresa todos los lunes a partir del 17 de septiembre

A las 9:00 p.m.

AMC anuncia que su serie original y aclamada por la crítica “Humans” vuelve con su 3ra temporada todos los lunes a partir del 17 de septiembre a las 9:00 p.m.

“Humans” presenta una escalofriante mirada sobre la evolución de la tecnología y su efecto sobre la sociedad. Relevante y actual, la nueva temporada se desarrolla en una escala aún mayor. La trama de la 3ra temporada de ocho episodios, creada por Sam Vincent y Jonathan Brackley (Spooks, Spooks: The Greater Good), se sitúa en un presente paralelo y explora qué ocurre cuando se confunde el límite entre lo humano y lo tecnológico. Mark Bonnar (“Catastrophe,” “Apple Tree Yard”) se suma al elenco junto a Gemma Chan (Upcoming: “Captain Marvel,” “Crazy Rich Asians”), Katherine Parkinson (“The Honorable Woman,” “The IT Crowd”), Tom Goodman-Hill (“Mr. Selfridge,” “The Imitation Game”), Emily Berrington (“24: Live Another Day,” “The Inbetweeners 2”), Colin Morgan (“Merlin,” “The Fall”), Ivanno Jeremiah (“Black Mirror,” “Doctor Who”) y Ruth Bradley (“Grabbers,” “Pursuit”).

A un año del renacer de la conciencia, los synths, -oprimidos y derrotados-, luchan por sobrevivir en un mundo que los odia y les teme. La sociedad de Gran Bretaña se encuentra completamente dividida, los synths y los humanos luchan por alcanzar la paz, pero cuando comienzan a surgir diferencias dentro de la comunidad de los primeros, toda esperanza de estabilidad se desvanece.

Frente al desorden producido por el caos político y el nacimiento de una nueva especie, las complejidades éticas se desarrollan a través de una emocionante narrativa con múltiples hilos e historias. Mientras la familia synth, Mia (Chan), Niska (Berrington) y Max (Jeremiah), continúan luchando por su supervivencia, Joe (Goodman–Hill), Laura (Parkinson) y sus tres hijos, Mattie, Toby y Sophie intentan llegar a un acuerdo después de los eventos ocurridos en la temporada anterior y sus opiniones polarizadas sobre las implicaciones de la individualidad.

“Humans” es una historia basada en el drama sueco de ciencia ficción “Real Humans”, creado por Lars Lundström, producido por SVT y Matador Film. La nueva temporada cuenta con la producción ejecutiva de Derek Wax, Emma Kingsman-Lloyd, Vincenty Brackley para Kudos en asociación con Wild Mercury Productions, Lundstromy Henrik Widman para Matador Films, y es producida por Vicki Delow para Kudos. Sam Vincent y Jonathan Brackley, junto con Debbie O’Malley, Namsi Khan, Jonathan Harbottle, Melissa Iqbal y Daisy Coulam son los guionistas.

