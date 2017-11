Sello español tras los pasos de Traffic Sound

Desde Madrid, ciudad donde reside y a pocos días de visitar Lima, Iñigo Pastor (dueño de Munster Records) recuerda su acercamiento con Traffic Sound: “Acostumbrado y educado por el rock británico y el rock estadounidense de los 60´s y 70´s… todo aquello (lo de Traffic) me pareció otro género. El tono, las texturas, la ejecución, las grabaciones… las composiciones eran de primer orden, pero el sabor era distinto. Era fruto de un árbol desconocido”, refiere el melómano que llegará a nuestra capital con la intención de conocer de cerca a la banda.

Concreto en sus apreciaciones, para Pastor el álbum “Virgin” de Traffic Sound, que su sello ha reeditado en vinilo, es uno de sus discos favoritos de todos los tiempos. “Y no he dejado de recomendarlo aquí y allá. Desde que los escuché, siempre he estado cerca de esos sonidos porque se han convertido en fuente de gusto y placer. Puedo decir que la música de estos muchachos, es una música que forma parte de la banda sonora de mi vida. Larga vida a Traffic Sound”, sostiene el español. Cabe destacar que “Virgin” está catalogado, según conocedores, entre los mejores discos de rock de Latinoamérica de las últimas décadas.

Su trabajo está lejos de buscar el éxito comercial por lo que Íñigo considera que el mayor mérito de Munster está en que “estamos poniendo en el mercado discos que parecen casi valores culturales. Hemos puesto en vigencia cosas de siempre que merecen ser escuchadas otra vez”. Además de Traffic Sound, con sus sellos Vampisoul y Vinilisssimo, Pastor ha reeditado música de grupos peruanos como Los Saicos, Los Yorks, Tarkus, Telegraph Avenue, We All Together, Black Sugar, Laghonia y Perujazz. Y, en breve, se anuncia un nuevo lanzamiento con Jean Paul ‘El Troglodita’.

Concierto “50 + 20”

Traffic Sound llegará al GTN con su formación original: Manuel Sanguineti (voz), Jean Pierre Magnet (saxofón y flauta), Freddy Rizo Patrón (guitarra), Willy Barclay (guitarra), Willy Thorne (bajo y teclados) y Luis Nevares (batería). La novedad de la gala será la ejecución de los clásicos de la agrupación, como “Meshkalina” y “Chicama Way”, entre otras, con el marco musical de La Gran Banda.

Desde sus inicios, en 1968, Traffic Sound marcó la pauta del rock nacional con un sonido vigoroso y original que les permitió trascender nuestras fronteras. Su legado musical se ha perennizado en cuatro discos: “A bailar Go Go” (1968), “Virgin” (1969), “Traffic Sound” (1970) y “Lux” (1971). Su música ha sido interpretada por diversos grupos alrededor del mundo e incluso ha formado parte de ‘soundtracks’ de películas y series de la TV anglosajonas.

