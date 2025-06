Selección peruana quedó lista para enfrentar a Colombia en El Nacional

La escuadra nacional se completó con las llegadas de Luis Advíncula, André Carrillo y Christian Cueva.

Es un hecho que Paolo Guerrero volverá al equipo titular de la selección peruana que mañana enfrentará a Colombia por las Eliminatorias al Mundial Catar 2022

La selección peruana quedó concentrada, con su capitán Paolo Guerrero, para el partido que este jueves (21:00 horas) jugará ante Colombia con la urgencia de sumar puntos para abandonar los últimos puestos de la tabla de las Eliminatorias al Mundial Catar 2022.

Tras estar ausente en las cuatro primeras fechas de las clasificatorias sudamericanas a Catar-2022, Guerrero, de 37 años, entrenó nuevamente con el plantel en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima bajo la dirección del argentino Ricardo Gareca.

«Cómo te extrañaba blanquirroja», anotó el capitán de la selección inca en Instagram, junto a una fotografía de su práctica.

Gareca dirigió el entrenamiento del martes con 26 seleccionados en doble turno, primero en la Videna y luego en el Estadio Nacional por la noche.

«Necesitamos sumar y recuperarnos», dijo Gareca en conferencia de prensa.

«Ya tenemos una idea de con qué Colombia nos podemos encontrar. Los partidos fueron muy duros con la selección de Colombia porque tiene grandes jugadores», manifestó el DT.

Sobre las ausencias de jugadores importantes en la selección cafetera, Gareca las relativizó indicando que sólo piensan en sus reemplazantes.

«Nadie puede dudar de la calidad de James y Falcao, pero preferimos concentrarnos en quienes lo reemplazarán», comentó ‘El tigre’ tras destacar el retorno de Guerrero.

«Lo vi muy contento y con muchas ganas. Las posibilidades son muy altas para que esté desde el inicio. Lo vemos muy motivado y estamos tratando de que pueda agarrar más ritmo en los entrenamientos», indicó.

Perú recibirá a Colombia el jueves en el Estadio Nacional de Lima y visitará a Ecuador, en los 2.850 msnm de Quito, el 8 de junio.

Gareca no podrá contar por lesión para esta doble fecha con los mediocampistas Edison Flores, del DC United de la MLS, y Christofer Gonzáles, del Sporting Cristal.

A ellos se suma la baja del delantero Jefferson Farfán, que se resintió de una lesión en la rodilla. Tampoco el defensa central Carlos Zambrano, suspendido tras su expulsión contra Brasil.

Más allá de las clasificatorias, Gareca aprovechó la oportunidad para criticar que la Copa América vuelva a Brasil -tras la cancelación de Argentina y Colombia como sedes- apenas dos años después de que la ‘canarinha’ ganara de local el torneo.

«No me parece que la Copa América se dispute otra vez en el país que ya se diputó, y no por el tema de la pandemia. No me parece justo que se dispute otra vez la Copa América en Brasil», declaró Gareca que sacó subcampeón a Perú en la Copa América-2019.

Los últimos en llegar

Los últimos jugadores en incorporarse al plantel fueron el defensa Luis Advíncula, los mediocampistas Christian Cueva, Yoshimar Yotún y los delanteros André Carrillo y Raúl Ruidíaz.

«No hemos empezado bien estas eliminatorias, pero esperamos poder mejorar. Paolo Guerrero es el capitán y es el jugador que le da jerarquía al equipo», dijo Advíncula.

El experimentado jugador consideró una baja importante la ausencia del mediocampista James Rodríguez, del inglés Everton, en la selección colombiana.

«James es el capitán del equipo, sabemos que va ser una gran ausencia para ellos, pero Colombia tiene jugadores de calidad para suplirlo», comentó el lateral derecho del Rayo Vallecano de la segunda división de España.

Sin perder el foco en las clasificatorias, el zaguero precisó que el plantel está mentalizado en la fecha doble, dejando de lado la campaña presidencial peruana en la que algunos jugadores participaron desatando una tormenta mediática.

Gareca había pedido a los jugadores, hace una semana, dejar de lado sus opiniones y preferencias electorales durante la convivencia del plantel.

Perú ocupa junto a Bolivia el último lugar de la clasificación, ambos con un solo punto.

El clasificatorio otorga cuatro cupos directos a Catar-2022 y al quinto la posibilidad de una repesca contra una selección de otro continente.

Fuente: Agencia Andina