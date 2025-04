Se incrementan las casa de cambio digital en el Perú

La empresa peruana Noncash proyecta expandir su modelo de negocio a través de franquicias en todo el país, con lo que proyecta realizar transacciones de más de US$ 1,000 millones de dólares para el 2024.

La casa de cambios digital Noncash, empresa líder en el mercado cambiario y referente especialista en temas económicos en Perú, inició su plan de expansión bajo el franquiciamiento de su marca a lo largo de todo el país. Así lo anunció el economista Omar Azañedo Sayán, Fundador y CEO de Noncash.

La casa de cambio digital Noncash ha pasado de cambiar US$ 5 millones en su primer año de operación, en el 2019, a más de US$ 120 millones en el 2021. Se proyecta superar los US$ 150 millones en el 2022. Y la meta para el 2024 es tener el 1% del mercado cambiario, que equivale a unos US$ 1,000 millones.

Cabe señalar que la compra y venta de dólares es una de las transacciones comerciales que más se lleva a cabo en el Perú, y existe una fuerte tendencia a la digitalización de este proceso, que permite ahorrar tiempo y dinero sin necesidad de exponerse a los peligros de la calle.

Además, casi el 60% de las empresas en el Perú facturan en dólares, según el BCR. Y la mayoría de peruanos sigue considerando al dólar como una reserva de valor. “Los momentos de crisis generan una mayor actividad en el mercado cambiario”, sostiene Azañedo, quien también explica que “la pandemia aceleró el proceso de transformación digital y redujo el uso del efectivo”.

Una de las estrategias de crecimiento de Noncash es el modelo de franquicia, para así operar como una red de casas de cambio digital o fintech. Actualmente cuentan ya con 6 inversionistas en proceso de implementación del negocio y 3 ya vienen operando. El objetivo para este año es llegar a diez franquicias o red de casas de cambio online.

“Estamos armando una robusta red que ejerce confianza en su propia cartera de clientes”, precisa Azañedo. De esta forma, las personas pueden sentirse más seguras al cambiar dinero de forma digital con una empresa a la que conocen.

La propuesta está dirigida a empresarios que quieran diversificarse, tener un negocio digital y convertirse en una casa de cambio online. El valor de la franquicia es de US$ 10,000 y la inversión es muy poca.

Los usuarios de Noncash cambian dinero un par de veces al mes. La plataforma atiende a más de mil empresas, sobre todo pymes, cuyo ticket promedio es de casi US$ 20.000 mensuales. Estos negocios suelen cambiar su facturación en dólares para pagar sueldos, impuestos y otras obligaciones. Noncash también atiende a más de 10.000 personas naturales, que cambian en promedio unos US$ 2.000 al mes.