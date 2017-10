Revisarán las leyes de gobiernos ediles y regionales

Comisión de Descentralización realizará cuatro sesiones fuera de Lima.

La Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales del Congreso de la República realizará cuatro sesiones descentralizadas -una de las cuales será de manera conjunta con la Comisión de Constitución y Reglamento- para recoger el sentir de autoridades locales y regionales con la finalidad de actualizar las leyes de gobiernos municipales, de gobiernos regionales y de la propia ley de bases de descentralización en aras de mejorar los servicios públicos en favor del ciudadano de a pie.

Una de los aspectos que la Comisión de Descentralización del Congreso le pondrá especial énfasis estará referida a las competencias que hoy en día ejercen las autoridades locales y los de las regiones porque hay veces que se duplican las tareas.

Tal fue el anuncio que hizo esta noche el presidente de la Comisión de Descentralización, Descentralización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Gilmer Trujillo Zegarra (FP) al término del foro titulado “Descentralización y Presupuesto Público 2018” en el que legisladores, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas así como de los alcaldes de todo el país y de la academia pasaron revista -durante cuatro horas- a las dificultades que hoy en día atraviesan los gobiernos subnacionales.

Trujillo dijo que luego de escuchar las exposiciones y las preguntas de las autoridades de los gobiernos subnacionales reunidos en el auditorio Alberto Andrade Carmona -lugar donde se llevó a cabo el foro- “hay una necesidad que sea predecible el presupuesto y que el techo presupuestal que (el Ministerio de Economía y Finanzas) le asigna esté en concordancia con el presupuesto participativo porque de lo contrario muchos ciudadanos pueden suponer que hay un acto de corrupción”.

El congresista informó que a la fecha la Comisión de Descentralización ha designado grupos de trabajo ad hoc para revisar las leyes orgánicas de municipalidades y de los gobiernos regionales “porque queremos el gobierno electrónico y el gobierno abierto. Queremos que los trámites se simplifiquen y que el ciudadano no sienta que hacer un trámite no es una pérdida de tiempo. Nos espera una tarea muy ardua”, afirmó.

Las cuatro sesiones descentralizadas se realizarán en Trujillo (La Libertad), Tarapoto (San Martín), Huancayo y está por definir si la que se llevará a cabo en la región sur será en la ciudad de Tacna o en Cusco.

El foro tuvo tres mesas de debate: la primera, referida a la descentralización y el presupuesto público 2018; la segunda, estuvo centrada en examinar el presupuesto público bajo la perspectiva de los gobiernos subnacionales y, la tercera, desarrolló el rol del Congreso de la República en la aprobación del Presupuesto Público. En la primera mesa estuvo invitado el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor pero no se presentó sin excusa alguna.

El legislador Miguel Torres Morales, ex presidente y miembro titular de la Comisión de Constitución, subrayó en su exposición que el actual Congreso de la República no es una mesa de partes y que si bien el Parlamento no tiene como una de sus funciones tener iniciativa de gasto, sí vela para que los recursos estatales, que proviene del bolsillo de todos los peruanos a través del pago de sus impuestos, sean correctamente utilizados.

Su colega de bancada, Percy Alcalá, vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, informó que urge revisar el Decreto Legislativo 776, más conocido como el Fondo de Compensación Municipal, porque ya es obsoleta y adelantó que pronto habrán novedades legislativas para mejorar la labor de las autoridades locales.

