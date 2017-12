Renuncia director general de Derechos Humanos del Minjus

En carta dirigida al ministro de Justicia

El director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Roger Rodríguez Santander, presentó su renuncia al cargo, al no estar de acuerdo con el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori por razones humanitarias.

En carta dirigida al titular del sector, Enrique Mendoza, Rodríguez sostiene que existen razones para sostener con certeza que Fujimori no calificaba para recibir ese beneficio.

Indica, además, que los “supuestos padecimientos que afectaban gravemente” la salud del exmandatario “carecen de un mínimo grado de verosimilitud”.

Al recordar que como miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales, fue testigo el 2013 de los intentos infructuosos de Fujimori por “manipular la realidad” para obtener ese año el indulto, subraya que los “execrables hechos” que justificaron su justa sentencia por violaciones a los derechos humanos, determinan que el “indulto concedido carezca de justificación jurídica”.

“Dejo para el final la razón más importante que me permite no tener duda acerca del deber que tengo de formular la renuncia al cargo. Ella es un imperativo moral si tomo en cuenta la formación que me dieron mis padres y el ejemplo de lo debido, legado verdaderamente valioso que deseo dejar a mis hijas y a mi hijo”, subraya.

Alberto Fujimori recibió ayer el indulto presidencial por razones humanitarias, luego de que una junta médica recomendará otorgarle ese beneficio debido a sus problemas de salud.

(Fuente: Andina)

