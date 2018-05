¿Recuerdan la intro de la serie “El Gran Chaparral”?

De seguro muchos recuerdan todavía la serie western “El Gran Chaparral” (“The High Chaparral”) que se transmitió en los canales locales en los años 70s, y entre otras cosas, es memorable el tema de introducción del programa, el cual es atribuido al compositor David Rose The High Chaparral: Main Theme – David Rose – YouTube.

Lo que muchos no saben es que dicho tema está inspirado de un tema del grupo instrumental “The Tornados” llamado “Telstar” The Tornados – Telstar – New improved stereo remix – YouTube compuesto en 1962, como un homenaje al primer satélite de comunicaciones del mismo nombre.

Si buscan en Internet ambas composiciones y las escuchan apreciarán la similitud de ambas. A pesar de que no hubo demanda de plagio por ese tema, irónicamente, si la hubo hacia el compositor del mismo, el británico Joe Meek , también productor del mencionado grupo.

Un tal Jean Ledrut lo llevó a juicio en 1963, afirmando que “Telstar” era una copia de su composición llamada “La Marche d’ Austerlitz” La Marche d’Austerlitz (by Jean Ledrut) – YouTube para la película del mismo nombre de 1960, por lo cual se desarrolló un largo juicio que impidió que Meek pudiera recibir por mucho tiempo el pago por los derechos de autor.

El juicio recién se resolvería en 1967, pero Meek jamás llegaría a conocer el veredicto a su favor, pues semanas antes del mismo se suicidó, exactamente el 03 de Febrero del mismo año; la larga espera había sido demasiado para él.

Años más tarde Matt Bellamy, el hijo de uno de los integrantes de “The Tornados”, y a la vez cantante y guitarrista del grupo de rock alternativo “Muse”, hace un claro homenaje a la banda de su padre incorporando el tema en mención dentro de la introducción de la canción “Knights of Cydonia” en el 2006 Muse – Knights Of Cydonia (Video) – YouTube.

Del tema “Telstar” existen muchas versiones, pero una de las más memorables es la versión que hace otra banda instrumental “The Ventures” en 1963 The Ventures Telstar (Stereo) (Super Sound).wmv – YouTube. Para los que no ubican a este último grupo, recomiendo buscar en Internet los temas “Walk – Don’t Run” The Ventures – Walk — Don’t Run (original) – [STEREO] – YouTube y el muy conocido tema de introducción de la serie policial “Hawai 5-0” que también se vio en los canales de televisión local en aquellos años The Ventures – Hawaii Five-O [original theme song] – YouTube.

