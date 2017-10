Estas son las razones más frecuentes para la eliminación de un tatuaje

Cada día, son más las personas, sobre todo jóvenes, que deciden colocarse un tatuaje, sin embargo, también existe un gran número de personas que deciden borrarlos. Se estima que más del 60% de personas con tatuajes deciden eliminarlos luego de cinco años de haberlo colocado.

En palabras de la Dra. Kateryn Pérez Willis, dermatóloga de la Clínica Continental, eliminar un tatuaje es tan común como hacérselo, y eso es posible gracias al empleo del láser que destruye las macropartículas de pigmentos presentes en la piel sin dolor, sin cirugía, sin efectos secundarios y sin tiempo de recuperación.

Estas son algunas de las causas que motivan a muchos peruanos a eliminar sus tatuajes:

· Eliminar el nombre de la expareja: Probablemente constituya una de las razones más frecuentes de los pacientes, quienes llegan al consultorio arrepentidos de haber registrado un amor del pasado sobre su piel.

· Postular a la Policía: Se sabe que no se puede postular a la PNP con tatuajes, por tanto, son muchos los candidatos que acuden a especialistas para borrarlos. Sin embargo, no hay impedimento para tener tatuajes luego de graduarse.

· Postular a un nuevo trabajo: Si bien los avisos de trabajo no suelen dar indicaciones o limitaciones sobre los tatuajes, lo más probable es que algunos sectores considerados como “serios” o más corporativos lo tomen como un impedimento al elegir a sus candidatos.

· Evitar recordar el pasado: Muchas personas adquieren sus tatuajes como símbolo de un momento o instancia que desean recordar toda la vida, sin embargo, hay ocasiones en que esos momentos agradables se convierten en situaciones negativas que solo desean dejar atrás.

· No consiguió los resultados deseados. A veces, al acudir a un establecimiento que no cuenta con las garantías de calidad, muchos pacientes terminan con resultados que no son de su agrado. En otras palabras, el arte del dibujo no fue satisfactorio.

De acuerdo a la especialista de la Clínica Continental, el tratamiento de eliminación de tatuajes con Láser Spectra es gradual y requiere en promedio de 3 a más sesiones (varía según el tamaño, tipo de pigmento o tinta, entre otros factores). Además, la mejor opción para la eliminación de tatuajes es el Láser Spectra (láser Q-switch) por ser el primer láser aprobado por la FDA.

