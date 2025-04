Ratifican sentencia contra Vladimiro Montesinos en caso de compra ilegal de armas

La Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, representada por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo, logró que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratifique la sentencia condenatoria contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y sus cómplices, por la compra ilegal de cohetes y equipos antidisturbios entre los años 1999 y 2000.

Se ratificaron así las sentencias condenatorias por la comisión del delito de colusión ilegal impuestas contra Vladimiro Montesinos Torres; el ex Comandante General EP, José Guillermo Villanueva Ruesta; el ex Jefe del Servicio de Material de Guerra, Carlos Mateo Milicich Torres; y los ex jefes del Comando Logístico EP, Roguer Burgos León y Luis Manuel Delgado de la Paz; y contra los extranjeros Orlando Raúl Almeyda Pachas, Óscar Emilio Fernando Benavides Morales, Miguel Edilberto Risco Cornejo.

En cuanto a Enrique José Benavides Morales, jefe del Grupo Económico Benavides Morales, se encuentra en condición de reo contumaz.

Como se recuerda, los sentenciados tuvieron participación en la compra de cohetes y municiones para los helicópteros MI17 por medio de empresas internacionales de fachada, esto durante la guerra del Cenepa con el Ecuador; así como en la adquisición de equipos antimotines para repeler la “Marcha de los Cuatro Suyos”, habiéndose sobrevalorado ambas adquisiciones en beneficio económico de los sentenciados.

Las fiscalías anticorrupción persiguen los delitos que afectan los intereses del Estado hasta que sean debidamente sancionados.

Fuente: Agencia Andina