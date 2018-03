RAGNAROK 2018: vuelve el festival gamer más grande del Perú

El evento se llevará a cabo los días 7 y 8 de abril en el Centro de Exposiciones Jockey.

Luego de 2 años de espera, regresa el mayor Festival gamer y de entretenimiento digital del Perú: RAGNAROK 2018 que se celebrará los días 7 y 8 de abril en el Centro de Exposiciones Jockey.

El reconocido festival de videojuegos regresa con innumerables sorpresas y con la promesa de convertirse en el evento de mayor trascendencia gaming en Perú y Latinoamérica. Durante su nueva edición albergará a más de 5mil personas y ofrecerá el Torneo más grande de PUBG de la región con 50 monitores PC.

Entre sus principales atracciones destaca la presencia de invitados internacionales como el youtuber DROSS con más de 12 millones de seguidores; influencers locales como Lucy Weird, Mr. Choko, GABU, entre otros; además, ofrecerá más de 10 torneos de diferentes juegos en simultáneo, y llega la tan esperada Zona BYOC (bring your own PC) con 200 posturas, mini torneos y activaciones.

Esta octava edición, no solo estará colmada de entretenimiento online, cultura digital, bandas en vivo y charlas de tecnología, sino que, además contará con la presencia de los equipos gamer más reconocidos del Perú como Elite Wolves y los vociferados gamers profesionales como Samsh y Vann, incluso las voces de los héroes de Dota2 se unen a las atracciones del evento.

Según Gaming Services, empresa organizadora del evento RAGNAROK 2018, se ofrecerá más de 10 juegos en exposición como DOTA2, CSGO, POKÉMON GO, YUGUI OH, DRAGON BALL FIGHTER, etc.

RAGNAROK 2018 se llevará a cabo los días sábado 7 y domingo 8 de abril desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., ambos días. Las entradas pueden ser adquiridas en Plaza Vea y Vivanda.

Entérate más sobre el Festival RAGNAROK 2018, ingresando a su Fanpage

