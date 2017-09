“Quiero trabajar con el Congreso porque equilibrio y paz democrática deben mantenerse”

Asegura presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, aseguró esta noche que quiere trabajar con el Congreso de la República porque considera que debe mantenerse el equilibrio y la paz democrática en el país.

Indicó que en su gestión tomará como referencia el trabajo realizado en otros gobiernos, como la del entonces presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, quien tuvo un periodo amplío.

“Su virtud fue mantener conversaciones en forma continua, no cerrar la puerta el día siguiente de recibir el voto de confianza, sino estar en continua conversación, vinculación, conversando con el Congreso. No es ceder, es negociar para crear un espacio de valor mayor”, refirió.

Aráoz apuntó que el Gobierno demuestra su firmeza en el trabajo que realiza para satisfacer las necesidades del pueblo, porque su deber es con ellos, razón por la cual visitarán las regiones para demostrar que se cumple con las promesas electorales.

Indicó que la posibilidad de una nueva censura contra el Gabinete existe, como parte del control político para el cual está facultado el Parlamento, siempre que se cometa un delito o error político. Dijo que Gabinete evitará que eso suceda.

“Espero que no lleguemos a eso, también pedimos a los congresistas que nos inviten pero que nos dejen trabajar, he visto que están todo el día en el Congreso hasta tres veces por semana atendiendo sesiones de siete horas, así no se puede trabajar”, apuntó.

Precisó que la posibilidad de cerrar el Congreso, si se produce una nueva censura al Gabinete, le hace daño al pueblo, por quien es importantes trabajar y ponerse de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Mercedes Aráoz se reúne con Luis Galarreta, presidente del Congreso

Reunión con Fuerza Popular

En declaraciones a Canal N, Aráoz aseguró que está coordinando con el congresista Daniel Salaverry, vocero de la bancada Fuerza Popular, para sostener una reunión próximamente, como parte de la ronda de conversaciones que impulsa con todas las bancadas.

En ese marco, refirió que tiene una buena relación con el congresista Kenji Fujimori, con quien coincide en que se deben tender puentes entre el Parlamento y el Gobierno.

“Pasar la página es establecer una agenda de trabajo como pares y respetándose, aceptando las diferencias. Espero que sea así, hasta ahora el trato ha sido muy cordial y adecuado”, manifestó.

Con las otras bancadas, indicó que también es necesario buscar consensos en temas en los cuales tiene coincidencias.

La titular del Gabinete Ministerial, asimismo, refirió que es potestad del presidente de la República otorgar un indulto humanitario a internos en situación de salud delicada, porque eso refleja que somos personas con un corazón de bondad y no de venganza.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...