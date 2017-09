Pronto “Cinco Voces… Tres Décadas. Vol. 2”

Una producción de primera donde el principal objetivo es hacer que el público disfrute de principio a fin de cada una de las canciones hechas historia, que marcaron época y el corazón de todos. Esta vez presentan “Cinco Voces… Tres Décadas. Vol. 2”, que se realizará este sábado 16 de septiembre en el Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María a partir de las 9:30 de la noche, donde ofrecerán un amplio repertorio que los sorprenderá.

A pedido del público, los extraordinarios cantantes Daniela Zambrano, Eddy Borshes, Giovanna Salinas, Micky Sánchez y Robert Malca en un show en vivo diferente.

Una puesta en escena diferente, con cinco grandes talentos, marco musical en vivo y coros, interpretando temas que siempre esperamos escuchar de agrupaciones como Mocedades, Los Tíos Queridos, Trigo Limpio, Ricos y Pobres, The Mammas And The Pappas, 5 Latinos y muchos grupos y cantantes más.

Cabe resaltar que este espectáculo se realizó en julio del 2015 con el título de “Cinco Voces… Tres Décadas”. El mismo que fue todo un éxito.

Una noche llena de sorpresas, alegría y nostalgia que usted no puede perderse este gran espectáculo“Cinco Voces… Tres Décadas. Vol. 2” con Daniela Zambrano, Eddy Borshes, Giovanna Salinas, Micky Sánchez y Robert Malca, este sábado 16 de septiembre a partir de las 9:30 pm en el Centro de convenciones Maracaná (Jirón Huáscar 1654, Jesús María). Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Informes al 4337297/ 4240789 / 991995689.

Me gusta: Me gusta Cargando...