Prófugos alcaldes de la provincia del Santa siguen como candidatos

Se trata de los exalcaldes Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas

El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) del Santa, en Áncash, Walter Lomparte Sánchez, confirmó hoy que los exalcaldes de esta provincia, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, que se mantienen en condición de prófugos de la justicia, aún pueden mantener sus postulaciones.

El magistrado aclaró que la norma electoral vigente exige que las sentencias por caso de corrupción que recaigan sobre los postulantes, estén consentidas y ejecutoriadas, para que un ciudadano esté impedido de presentarse como candidato.

Como se sabe, Espinoza y Cortez Rojas fueron condenados, en primera instancia, el pasado 4 de julio, a cuatro años de cárcel por el delito de colusión.

“Todavía ha sido una sentencia en primera instancia, no tiene calidad de consentida y no está ejecutoriada, por tanto, sus derechos están plenamente vigentes. Para la legislación electoral eso no constituye ningún impedimento para postular”, puntualizó.

No obstante, el juez Lomparte exhortó a la población a emitir un voto informado en estos comicios y tener en cuenta toda la información que se encuentra en las hojas de vida de los candidatos y también la que es difundida por los medios de comunicación.

Dictan 4 años de cárcel para alcalde provincial y ex alcaldesa del Santa

“Obviamente realizar una campaña desde la clandestinidad los va a afectar, porque un candidato que no está presente está en desventaja, pero la población debe tomar nota de todo esto, verificar los planes de gobierno y optar por propuestas razonables para que elijan a la mejor opción”, remarcó.

El presidente del JEE del Santa lamentó esta situación y dijo que “merma” la política y el proceso electoral que debe ser una fiesta democrática.

Julio Cortez es candidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial del Santa y Victoria Espinoza García al Gobierno Regional de Áncash. Ambas postulaciones ya tienen la condición de admitidas.

No retirarán candidatura

En tanto, el dirigente del movimiento político Río Santa Caudaloso, Humberto Ortiz Soto- quien además ejercerá funciones como alcalde encargado – confirmó que la organización política no retirará las candidaturas de Victoria Espinoza y Julio Cortez.

“Confiamos en que en una segunda instancia se aclarare esta situación, vamos a seguir adelante con nuestra postulación”, dijo.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...