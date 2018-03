Presidencia aclara sobre reciente informe de la UIF

Emitió comunicado

La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que realiza varias precisiones respecto al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), difundido recientemente en medios de comunicación.

A continuación, difundimos el mencionado comunicado.

Respecto al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el mismo que fue propalado aun cuando el documento tenía el carácter de reservado, y que versa sobre las transferencias realizadas desde el 26 de noviembre del 2004 hasta el 30 de julio de 2017 de Odebrecht, First Capital, Westfield Capital y el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, aclaramos a la ciudadanía:

Las transferencias de empresas de Odebrecht a First Capital por US$ 4,945,653 no tienen ninguna vinculación al presidente Kuczynski. El mandatario no forma parte de dicha empresa. El accionariado de First Capital está conformado por Gerardo Sepúlveda, Elizabeth Karem Leefhelm Orazio, Sepúlveda Hermanos y Compañía e Isidora, Antonia y Gerardo Andrés Sepúlveda Leefhelm.

Las transferencias de empresas de Odebrecht a Westfield Capital por US$ 782,206 son producto de los contratos firmados por Gerardo Sepúlveda en representación de Westfield Capital, tal como ha sido informado a la Comisión Lava Jato por Odebrecht (Carta del 20 de diciembre de 2017) y el BCP (Cartas del 26 de diciembre de 2017 y del 10 de enero de 2018) para los tramos 2 y 3 de las IIRSA Sur y Trasvase Olmos. El presidente Kuczynski no intervino en dichas asesorías.

Por otro lado, las transferencias del mandatario a Westfield Capital por US$ 1,111,635 fueron realizadas durante más de 12 años de la propia cuenta del presidente Kuczynski, que no son por ningún contrato con las empresas de Odebrecht, dado que provienen del ejercicio profesional como director en diversas empresas en el Perú, así como rentas por el alquiler de su vivienda (US$ 6,000.00 mensual), los mismos que fueron declarados oportunamente ante la Contraloría General de la República, Sunat y en su Declaratoria de Intereses.

Asimismo, las transferencias de Westfield Capital a la cuenta de Pedro Pablo Kuczynski-Jesús Kisic por US$ 2,328,751 fueron realizadas en un periodo de más de 12 años, tal como lo declaró ante la Contraloría General de la República, Sunat y en su declaratoria de intereses por ingresos en el extranjero de las empresas Ballard Exploration, Ternium, entre otras, por lo que no es correcto atribuir o asociar los ingresos provenientes de Westfield Capital a empresas vinculadas con Odebrecht.

La transferencia de First Capital a Pedro Pablo Kuczynski-Jesus Kisic por US$ 609,950 corresponden a ingresos del 2012 por un contrato de asesoría financiera a First Capital por el Proyecto H2 Olmos, tal como fue declarado ante la SUNAT. Cabe indicar que en dicho año no ejerció función pública.

De igual manera, las transferencias de Westfield Capital a Pedro Pablo Kuczynski y a su señora esposa Nancy Lange por US$ 67,000 corresponden a cuatro transferencias realizadas durante el 2017. Estas trasferencias ocurren mucho después de que Westfield Capital terminara todos los contratos referidos en el punto 2. Lo que evidencia que las transferencias de Westfield Capital a Pedro Pablo Kuczynski nada tienen que ver con las asesorías financieras que realizó para Odebrecht.

Debemos aclarar, además, que las transferencias de Westfield Capital a Créditos – Pedro Pablo Kuczynski por US$ 389,747 se tratan de dos transferencias, una el 2 de febrero del 2007 por US$ 9,700 y la otra el 7 de diciembre del 2007 por US$ 380,047. El informe pretende asociar este último depósito con una transferencia de Odebrecht a Westfield Capital supuestamente realizada el 3 y 4 diciembre del 2007, lo cual es otro error, dado que las transferencias de Odebrecht a Westfield fueron efectuadas el 7 de marzo del 2007, tal como fue informado por la Concesionaria Interoceánica IIRSA Sur Tramo 3.

Al respecto, cabe indicar que Westfield Capital tuvo otras fuentes de ingresos motivo por el cual no es correcto vincular o asociar las transferencias de Odebrecht a Westfield Capital con Pedro Pablo Kuczynski.

Debemos precisar que el informe de la UIF contiene diversos errores. Por ejemplo, consigna en el cuadro N° 8 de la página 9 dos transferencias de las Concesionarias IIRSA Norte Tramos 2 y 3 con fecha 3 y 4 de diciembre del 2007. En realidad estos pagos corresponden a los Consorcios de IIRSA Sur para los tramos 2 y 3 y ambos pagos fueron realizados el 7 de marzo del 2007, tal como fue corregida posteriormente por la propia Concesionaria Interoceánica IIRSA Sur Tramo 3, mediante Carta de fecha 20 de diciembre de 2017.

Asimismo, el cuadro N° 3 de la página 16 se menciona que durante el 2003 Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía. Esto es un error, dado que durante el 2003, no ejerció función pública. Durante el año 2003, los ministros de Economía y Finanzas fueron Javier Silva Ruete y Jaime Quijandría. Pedro Pablo Kuczynski recién reasume la cartera de Economía y Finanzas el 16 de febrero del 2004.

Por último, en el cuadro N° 4 de la página 20 se suman las transferencias de las empresas de Odebrecht a Westfield Capital y First Capital. Sin embargo, la suma contiene un error, dado que se ha duplicado el pago correspondiente a la asesoría de IIRSA Sur, al haberse registrado el mismo pago como una asesoría a IIRSA Norte. Lamentamos profundamente la poca prolijidad del informe que ha llevado a que aparezca información errónea en los medios de comunicación.

Otros detalles:

Respecto a los pagos que efectuó el presidente Pedro Pablo Kuczynski al señor José Luis Bernaola Ñufflo en el lapso de 11 años (periodo comprendido entre enero de 2005 y abril de 2016), aclaramos que dichas transferencias fueron hechas a dos cuentas bancarias diferentes como precisamos en un comunicado del día jueves 15 de marzo, las mismas que detallamos:

-La cuenta N° 19312774897034 del BCP en soles en la que se registra una transferencia en ese periodo por US$ 457,789, se trata de un importe que corresponde a las transferencias mensuales que se realizaban a dicho señor (en un promedio de cinco depósitos al mes) para gastos propios de la administración de la vivienda del Presidente como ferretería, arreglos de flores, gastos médicos extraordinarios y gastos propios de casa, entre otros.

-La segunda cuenta N° 19415108059064 cuyo importe es de US$ 144,762 en el lapso también de once años corresponde al sueldo que se le pagó al señor Bernaola, lo que equivale a un ingreso mensual de US$ 1.000.

“El presidente de la República es el principal interesado en aclarar todas las imputaciones que se le realicen y estará dispuesto a colaborar con la fiscalía y el Congreso. La trayectoria profesional y pública del mandatario siempre se ha realizado de manera transparente, dentro del sistema bancario y pagando los impuestos correspondientes como es el deber de todo ciudadano“, concluye el comunicado.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...