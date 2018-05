Perú dedica emotivo video a rivales en el Mundial de Rusia 2018

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) les dedicó un emotivo video a Dinamarca, Francia y Australia, sus rivales en Rusia 2018, en el cual da cuenta del camino que experimentaron la selección y el país para volver a una Copa del Mundo.

“Querida Francia, me llamo Perú y después de 36 años estoy de regreso”, inicia la locucción en “off” del video dirigido a los franceses, campeones del mundo en 1998.

Las imágenes recuerdan que el Perú es un “país hermoso, lleno de grandes maravillas en nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestras mesas”.

Se menciona, además, que los peruanos, al igual que en el fútbol, tuvieron que jugar por mucho tiempo con la cancha inclinada, luchando contra la adversidad y enfrentando a grandes rivales como el clima, la economía, la injusticia y la indiferencia.

También indica que la afición conoce el trago amargo de la derrota, de la pérdida de futbolistas (en el accidente del avión que llevaba al equipo de Alianza Lima en 1987) y de la voz de la clasificación (Daniel Peredo).

Sin embargo, destaca que cuando los peruanos ponen las manos firmes, arriesgan, no se sienten menos que nadie y se apoyan el uno al otro y sacan “la raza guerrera” el camino siempre es hacia arriba.

“El grito de aliento es arriba Perú (…). Estamos de vuelta, nos vemos en la cancha”, concluye el video.

El video fue compartido en las redes sociales de la FPF con un mensaje que indica que será un honor competir en el Mundial con las mencionadas selecciones.

Con Dinamarca el partido será el 16 de junio a las 11:00 (hora de Perú), en Saransk; el 21 de junio a las 07.00 (hora de Perú) con Francia, en Ekaterimburgo, y el 26 de junio con Australia a las 09:00 horas, en Sochi.

Dear @Socceroos,

It will be an honor to compete against you in the @FIFAWorldCup. As you know, we have been away from the FWC for a long time, that is why we have prepared this video to remind you of who we are.

See you soon.#ArribaPeru pic.twitter.com/6xJiNojd40

— Selección Peruana (@SeleccionPeru) May 22, 2018