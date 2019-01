El ex ministro Antonio Palocci, delator de la Operación Lava Jato, relató entregas de dinero en especie, de propina pagada por Odebrecht, al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Las informaciones están en un término de la primera delación cerrada por Palocci con la Policía Federal de Curitiba.

Palocci prestó el testimonio el 13 de abril de 2018, en la Superintendencia de la PF en la capital paranaense – la delación fue homologada por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) en junio del año pasado. El jueves, el testimonio fue anexado a la encuesta de la PF sobre la Usina de Belo Monte, que tramita en secreto.

En el testimonio del primer término de delación, Palocci dice que:

Entregó a Lula “alrededor de ocho a nueve veces valores en especie”. En promedio, eran remesas de R $ 50 mil que quedaban escondidas en cajas de celular o de whisky, por ejemplo. De acuerdo con Palocci, el ex presidente le pedía que no comentara con nadie al respecto.

Lula recibió una propuesta por la obra de la Usina Hidroeléctrica Belo Monte, en Pará. Odebrecht destinó R $ 15 millones a Lula, según Palocci. Andrade Gutierrez también es citada.

Dilma Rousseff, cuando aún era candidata, supo de los pagos de Andrade Gutiérrez al PMDB y autorizó que continuasen.

En el encuentro con Dilma en el Palacio de Planalto a principios de 2011, ella, que ya era presidente a esa altura, no autorizó pagos de Andrade Gutiérrez al PT. Palocci afirmó que, en la ocasión, preguntó a Dilma si había necesidad de autorizar que la empresa hiciera repases específicos vinculados a la participación en Belo Monte.

“Lula dijo a João Vaccari Neto, ex tesorero del PT, que Dilma” había autorizado el cobro de empresas del consorcio constructor de Belo Monte porcentual por los valores recibidos en razón de la ejecución de la obra “.

En testimonio complementario, en agosto de 2018, Palocci afirmó que:

– Dilma Rousseff “dio cuerda” para que las investigaciones de la Operación Lava Jato implicaran a Lula. En este término complementario de testimonio de la delación, Palocci cuenta que Dilma intentaba “sofocar” a Lula para que él desistiera de concurrir a la presidencia en 2014 y que hubo una ruptura entre los dos.

– Palocci relató que hizo la siguiente pregunta al ex presidente durante el curso de la Lava Jato: “¿Por qué usted no toma el dinero de una conferencia y paga su triplex?”. La respuesta fue: “Un apartamento en la playa no cabe en mi biografía”.

En una nota, la oficina de prensa de Lula negó la acusación de recibir dinero en efectivo y afirmó: “La Lava Chorro tiene casi 200 de los delitos beneficiados por reducciones de pena. Para todos preguntaron del ex presidente Lula. Ninguno presentó ninguna prueba contra el ex presidente o dijo haber entregado dinero para él.

El comunicado (lea la íntegra abajo) cita “faltas sin pruebas de Palocci, que salió de la cárcel y se fue a casa, con buena parte de su patrimonio mantenido a cambio de mentiras sin pruebas contra el ex presidente”. “Todos los sigilos fiscales de Lula y su familia fueron rotos sin haber sido encontrados valores irregulares.”

“Palocci produjo otra narrativa mentirosa y milagrosa contra Lula a cambio de beneficios negociados clandestinamente con agentes del Estado, con el objetivo de producir resultados políticos contra el ex mandatario, presidente “.

Zanin dice ser “manifiestamente ilegal la filtración de ese testimonio prestado a la Policía Federal, situación que debe merecer pronta iniciativa del Director General del órgano y del Ministro de Justicia y Seguridad Pública para investigación y castigo de los involucrados”.

La asesoría de Dilma dijo que “una vez más, el señor António Palocci, en la delgada premiada, intenta crear una cortina de humo porque no tiene pruebas que comprometen la idoneidad y el honor de la presidenta Dilma. “Es fantasiosa la versión de que ella tendría ‘dado cuerda’ para la Lava Jato ‘implicar’ a Lula. “Eso no es más que un intento vacío de intrigarla con el presidente Lula.”

El G1 intenta contactar con las defensas de Branislav Kontic, ex asesor de Palocci; del ex tesorero del PT Juan Vaccari Neto; de la ex ministra de la Casa Civil Erenice Guerra; y el ex alcalde Fernando Haddad. Todos fueron citados en la delación.

Dinero en efectivo

Un fragmento del primer término de la delación del ex ministro dice: “[Palocci] También se recuerda que, de los recursos en especie recibidos de Odebrecht y retirados por Branislav Kontic, llevó en oportunidades diversas cerca de treinta, cuarenta, cincuenta y ochenta mil reales en especie para el propio Lula “.

En el testimonio, Palocci cuenta haber entregado dinero vivo a Lula en Brasilia y “en varias ocasiones” en São Paulo. También llegó a llevar “valores en especie para Lula dentro de la aeronave presidencial” y afirmó ser el único “a llevar personalmente recursos a Lula, entregados en sus manos”.

El ex ministro citó que durante la campaña de 2010, entregó 50 mil yenes al año.

(Fuente: Nodal)

