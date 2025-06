Nuevo superintendente de la Sunarp, Luis Longaray, impulsará programas de inclusión registral en comunidades alejadas del país

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Chero Medina, resaltó el perfil y experiencia profesional de Longaray Chau, a quien le auguró éxitos en su período de gestión.

El Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Dr. Luis Ernesto Longaray Chau, anunció que su gestión impulsará los programas de inclusión registral, con el objetivo de continuar acercando los servicios registrales a los ciudadanos que viven en las zonas más alejadas, de manera que reciban información y orientación gratuita y oportuna sobre los servicios y beneficios que ofrecen los Registros Públicos, entre los principales, el derecho de inscripción de una propiedad inmueble, la constitución de empresas y la publicidad registral.

En la ceremonia de presentación ante jefes de área, funcionarios, asesores y servidores de esta Institución, el jefe del ente registral explicó que, en atención a la naturaleza de la Sunarp, y en concordancia con las políticas establecidas por el gobierno central, para el quinquenio 2021 -2026, estas actividades que se realizaban con mayor frecuencia antes de la pandemia, se fortalecerán en el interior del país, a fin optimizar la calidad de los servicios en bienestar de las comunidades con dificultades para acceder a las tecnologías de la información.

En su discurso, el funcionario, recordó, que entre los programas de inclusión destacan la Expoferia Registral, los Registrones Informativos, entre otros. “Desde mis épocas [cuando se desempeñaba como asesor en la Zona Registral N° V – Sede Trujillo], hacíamos los famosos Registrones”, recordó.

“Donde no hay ancho de banda, allá donde no hay un sistema de interconexión, donde las personas intentan hacer la búsqueda y tardan mucho tiempo en acceder a nuestros servicios como el de Publicidad Registral, allá donde no hay posibilidades tecnológicas, nosotros vamos de manera presencial. Sigamos contribuyendo a la reactivación económica del país”, remarcó la máxima autoridad de la Sunarp.

En su primer contacto con sus colaboradores, el funcionario agradeció a Dios, al presidente Pedro Castillo y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, por confiar en su persona este importante encargo de dirigir una institución líder a nivel nacional, que cumple una función preponderante, indispensable y fundamental. “Nos debemos a los administrados, nos debemos a los usuarios y por ellos tenemos que mejorar cada día”, agregó.

En otro momento de su alocución, el superintendente nacional valoró las capacidades y fortalezas del capital humano de la institución que dirige e indicó que la Sunarp, como organismo descentralizado del sector Justicia y ente rector del sistema registral, cumple una labor fundamental, desde el punto de vista jurídico, social y económico, para el desarrollo del país.

“Pondré todo de mi parte como lo hago siempre que asumo una responsabilidad. Esta gestión no es mía sino es nuestra, una sola persona no lo puede saber todo, entonces con la colaboración y disposición de cada uno de ustedes esto será posible”, puntualizó Longaray Chau.

Ministro de Justicia: “Vayamos a todos los lugares del país”

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Chero, auguró que el período de gestión del nuevo superintendente nacional será exitoso, porque reúne todas las competencias académicas, profesionales y personales para dirigir una institución como la Sunarp.

Desde la experiencia y conocimiento de cada trabajador de esta institución, el ministro de Estado, pidió apoyar al superintendente nacional y al superintendente adjunto, Eduar Salazar Sánchez. “Tengo un profundo respeto por los profesionales que trabajan en la Sunarp, dan seguridad jurídica en el seno de la sociedad a aquellos que están en el campo y no tienen la posibilidad de acceder a una ventanilla. No nos convirtamos en funcionarios sin rostro, hay que mirar la cara de los demás, saber qué necesitan, tenemos que ir a todos los lugares del Perú”, agregó.

En tal sentido, Chero Medina, saludó el anuncio del jefe de la Sunarp, de afianzar los programas de inclusión registral en las poblaciones más alejadas de la costa, sierra y Amazonía peruana. “Hagamos lo extraordinario, alcancen a nuestro Superintendente sus propuestas e iniciativas y créanme que yo las voy a recibir en mi Despacho. En mi gestión voy a conversar con todos los que lleguen con proyectos, que ayuden a construir entidad y país. La Sunarp está conformada por un equipo sólido y compacto, que se pone la camiseta por el país”, puntualizó.

El viernes 15 de abril del presente el Dr. Luis Longaray Chau fue designado superintendente nacional de la Sunarp, con la Resolución Suprema N° 079-2022-JUS, publicada en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano.