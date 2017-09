Mujeres indígenas ignoran información sobre el VIH-SIDA

Congresista Tania Pariona pide al Estado prestar atención en comunidades nativas para controlar avance de terrible mal

Las mujeres indígenas del Perú no tienen acceso a la información sobre el VIH-Sida por estar distanciadas geográficamente de los centros de diagnóstico, denunció la parlamentaria de Nuevo Perú Tania Pariona Tarqui e invocó al Estado a llevar información a dichos lugares.

Su pedido lo hizo luego de inaugurar la audiencia pública “Hacia una normativa que garantice los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres con VIH-Sida”. El evento se desarrolló en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa con la presencia de representantes de países latinoamericanos.

En su breve exposición, la parlamentaria Pariona Tarqui, dijo que el Perú su estadística indica que por cada tres hombres que viven con “VIH Sida” existe una mujer. Sostuvo que en el 2011 la región Amazonas reveló la estadística de 35 casos y en el 2015 ésta superó a 227 casos de los cuales 50 serían mujeres adolescentes y la gran mayoría indígenas.

“Este es un caso no tan civilizado, no está dentro de la problemática global de personas que viven con el VIH, de mujeres que están distanciadas geográficamente que no han tenido la oportunidad de acceso a la información. Hay un buen sector de población que no cuenta en las estadísticas por no estar registrado en el centro de salud”, expresó.

En otro momento, destacó y agradeció la labor de las instituciones públicas y privadas que están comprometidas con los derechos de las mujeres, toda vez que las políticas públicas necesitan un tratamiento que coloque las mujeres en igualdad de condiciones y en las políticas públicas.

“Agradezco a las instituciones que hacen posible este evento, que haga realidad. Ha sido un esfuerzo mancomunado que vienen trabajando el tema de los derechos sexuales y reproductivos, de las mujeres que vive con el VIH, el empoderamiento de las mujeres, así como la defensa respectiva de género en todas las políticas públicas”, sostuvo.

Finalmente, agradeció la presencia de mujeres representantes de instituciones ligadas al tema de salud mencionando a los países como Uruguay, República Dominicana, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador, Bolivia Venezuela y Perú,. “Bienvenidas hermanas a nuestro territorio peruano. Un país vecino que comparte una realidad y la razón de este evento son ustedes”, señaló.

Por su parte, Guiselly Flores Arroyo, representante de la Comunidad Internacional de Mujeres (ICW-Perú) dijo que la falta de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es aún una limitación muy fuerte en la sociedad.

“La mujeres con VIH no solo tienen que cargar con los riesgos que se derivan de la evolución o no de su diagnóstico, sino también una anulación de su dimensión sexual y reproductiva, a pesar que existen mecanismos probados de alta eficacia que podrían permitir ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin ningún tipo de discriminación”, señaló.

Al evento, también asistieron Arely Cano, secretaria regional de ICW; Carmen Mayuri Morón, directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud; Alberto Stella, Oficial de ONUSIDA para la región andina; y Liz Meléndez, directora ejecutiva de Flora Tristán.

