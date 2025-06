Mirtha Vásquez: “Nuestro objetivo será recobrar la confianza ciudadana en el Parlamento”

Consciente de que le toca asumir la conducción del Legislativo en medio de una situación de crisis política e institucional y con la población que espera una mejor respuesta de sus autoridades, la presidenta a.i. del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilin, aseguró que su gestión tendrá un norte bien claro y definido.

“Recobrar la confianza en un poder tan importante como el Legislativo es uno de los objetivos fundamentales que tiene que marcar, digamos, el horizonte de esta etapa a la que yo estoy llamando: nuestra segunda oportunidad que se nos ha dado”, señaló en una entrevista que dio el miércoles 18 al programa Debate Democrático del canal del Congreso.

Subrayó que la población necesita volver a tener la confianza en un Congreso empático, uno de los poderes que va a cumplir un rol a favor de la población y va a priorizar las demandas fundamentales, sobre todo de cara al momento que estamos viviendo en un contexto de crisis económica, social y política.

“Yo me comprometo -a partir de asumir este rol- a tratar de impulsar que se prioricen estos temas fundamentales. Hay varios temas muy interesantes en agenda que no son tratados. Hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: el poco tiempo que tenemos, que es la época de transición, y que estamos en una crisis donde hay urgencias muy puntuales”, indicó.

PARLAMENTO RECONFIGURADO

Vásquez Chuquilin resaltó que tras la crisis política vinieron los cambios en el Legislativo y las fuerzas políticas ya no son las mismas que al inicio de la gestión, lo cual ha generado un Parlamento reconfigurado

“Hay una cosa interesante es que, en medio de estas circunstancias, los números no definen efectivamente cómo tenemos que dirigir la democracia. No es que quienes tienen mayor número de congresistas serán los que siempre imponen. Creo que esta situación que hemos vivido es muy particular y hay que cambiar a raíz de la crisis. Nos hace ver que justamente tenemos que mirarnos más bien como fuerzas políticas con igualdad de derechos y con la posibilidad de discutir democráticamente en las mismas condiciones”, subrayó.

Enseguida expresó su deseo de -en esta segunda etapa- consensuar sobre todo en temas fundamentales que se deben impulsar en cada uno de nuestros espacios políticos.

SÍMBOLO DE PERDÓN

Respecto al gesto de invitar a la ceremonia de asunción, del presidente Francisco Sagasti, a los familiares de las dos víctimas luego de las marchas de protestas en Lima, Mirtha Vásquez manifestó que es una forma de resarcir el dolor de perder a un hijo.

Indicó que su deseo es conversar con el presidente de la república para que esta compensación no sea solo moral, sino también económica.

“Creo que esas familias después de un hecho tan doloroso necesitan un resarcimiento y este empieza por el perdón, y el hecho de traerlos aquí es simbólicamente haberles pedido perdón. Además de agradecerles, creo que la vida de sus hijos ha transformado este país y ha sido muy importante desde mi punto de vista”, señaló.

La parlamentaria rechazó los hechos que se suscitaron en la movilización y que fueron mostrados a través de los medios de comunicación.

“Si nos preciamos de ser una sociedad democrática, creo que la libertad de expresión tiene que estar totalmente garantizada, y además es inadmisible que permitamos que sucedan actos como los que han pasado estos días, porque hubo tantísima represión y que, justamente, quedó impune», refirió.

En otro momento, la titular del Parlamento aseguró que mantendrán la labor de fiscalización y de control político.

“No podemos renunciar a nuestra labor de control y fiscalización para mirar los hechos que han dado origen, por ejemplo, a estos temas de corrupción que involucrarían al expresidente Vizcarra. Son temas que creo que hay que, de todas maneras ponerlos, en la agenda”.

NUEVO GABINETE

Respecto del nuevo gabinete, dijo que la población también está esperando que este responda aquellas demandas que los anteriores no respondieron.

«Ha habido una suerte de figuras dentro de los sectores que muchas veces -se lo digo desde nuestra experiencia personal- a veces no han sabido escuchar justamente lo que demanda la población”, concluyó.