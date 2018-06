Ministro de Educación asegura que no tiene sentido una huelga magisterial

Señala que continuará diálogo con diversas dirigencias gremiales

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, consideró hoy que la huelga magisterial anunciada para este mes por una representación no oficial de maestros carece de sentido porque se están cumpliendo con los principales reclamos de los profesores.

Indicó que el Gobierno, frente al incremento de sueldos que reclaman los maestros, tiene un compromiso que ha venido cumpliendo lo que permite que se llegue este año a 2,000 soles.

“Hay una serie de inquietudes, tenemos un proceso de negociación con el CEN Sutep, pero también tenemos espacios de diálogo con otras (dirigencias), por ejemplo, ahora estamos elaborando un estudio para ver cuál será el incremento de los sueldos de maestros al 2021. No tiene sentido irse a la huelga este mes.”, dijo en Canal N.

Daniel Alfaro, asimismo, refirió que no se debe temer miedo a las evaluaciones porque a nivel inicial, de los 5,500 maestros que rindieron el examen, aprobaron el 99 por ciento.

“Los que no pasaron fueron capacitados durante seis meses, ahora tienen mejores capacidades de los que pasaron la evaluación. No se trata de un despido masivo, sino de una formación masiva. No tiene sentido despedir”, sostuvo.

En otro momento, refirió que existe un Sutep oficial, que es el CEN Sutep, con los que se tiene una buena relación, mientras que también mantienen el diálogo con las demás representaciones regionales.

“Respetamos las formas institucionales que el magisterio quiere tener, lo interesante sería contar con una unidad, pero nosotros dialogamos con todos y si alguien se va a la huelga no será por falta de diálogo”, aseguró.

Además, el ministro adelantó que se reunirá con el dirigente Pedro Castillo, quien anunció el inicio de una huelga docente desde el 18 de junio, porque “aceptan a hablar con todos aquellos que lo solicitan”.

(Fuente: Andina)

