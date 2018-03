Luis Galarreta: “Confío absolutamente en Keiko Fujimori”

Fuerza Popular no está huyendo tras declaraciones de Jorge Barata, señala

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, expresó hoy su absoluta confianza en la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y remarcó que esa agrupación política no está huyendo tras las recientes declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

“Asumo y confío absolutamente en Keiko Fujimori, en su honestidad y honorabilidad. Para nosotros nos queda claro que la lideresa y el partido Fuerza Popular no recibieron dinero”, afirmó al ser consultado por las declaraciones de Jorge Barata a los fiscales peruanos en Brasil.

Para Galarreta está claro que el propio Jorge Barata ha señalado que nunca habló con Keiko Fujimori.

“Todo apunta finalmente si Jaime Yoshiyama recibió o no dinero. Se tiene que investigar, obviamente a todos, para saber cuánto ha dicho Barata. Es un proceso que hay que investigar, lo que me queda claro y me da satisfacción personal es sentirme orgulloso con la gente que está en Fuerza Popular”, aseveró.

Galarreta remarcó que los congresistas y miembros de Fuerza Popular no están huyendo de esa situación.

“No estamos sonriendo frente a una situación tan complicada para el país”, aseveró.

Respecto a la conferencia de prensa de su partido, aclaró que Keiko Fujimori se retiró porque solo hubo dos preguntas de periodistas y que no es cierto que haya huido del tema”, expresó.

Kenji Fujimori

Sobre la renuncia de Kenji Fujimori a Fuerza Popular, señaló que se confirma que tenía un proyecto político personal.

“No sé si motivado por un sector que está detrás de él. Ahora, lo medios de comunicación aprovechan la circunstancia para golpear a Keiko”, comentó.

En otro momento, el titular del Congreso ratificó que Fuerza Popular está trabajando en beneficio de la población.

“Nosotros estamos trabajando con los 60 parlamentarios, es evidente que la oposición trabaja para socavar el trabajo de nuestra bancada. La seriedad de la política creo que hay que saber llevarlo, hay cosas tan importantes que resolver como el tema de la corrupción”, señaló.

Preguntado sobre el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, explicó que el vocero de su bancada viene coordinando con sus pares para presentar una moción multipartidaria.

“No sabemos los números exactos de cuántos parlamentarios votarían a favor de la moción. Hay una responsabilidad de que el país no caiga en manos radicales y de tomar decisiones en favor del país”, acotó.

(Fuente: Andina)

