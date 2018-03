HBO presenta 50 años de música, “Rolling Stone: Stories From The Edge”

Documental con política y cultura popular

Con grabaciones ineditas de íconos como Bruce Springsteen, Bob Dylan y John Lennon, y dirigido por el ganador del Oscar® Alex Gibney, el documental revive historias de la cultura americana.

HBO se prepara para el estreno exclusivo en América Latina de Rolling Stone: Stories From The Edge, un documental de dos partes que recuenta los más de 50 años de hechos históricos de la música, política y cultura popular. La conocida revista Rolling Stone entendió que el rock and roll era una fuerza cultural que ayudaría a dar forma a los Estados Unidos y a definir el carácter de varias a generaciones. Con un total de cuatro horas de duración, el programa se emitirá en dos partes: la primera el 5 de marzo y la segunda el 12, siempre a las 8:00 p.m. y también estará disponible en HBO GO.

Rolling Stone: Stories From The Edge es una estimulante experiencia visual y musical, narrada por el actor Jeff Daniels (The Newsroom de HBO), en la que participan algunos de los más famosos y consagrados artistas entre los que se encuentran The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Tina Turner, Janis Joplin, The Sex Pistols, The Clash y Ice-T, así como algunos de los íconos culturales que la revista ha dado a conocer como Bob Dylan, John Lennon, Fleetwood Mac y Chance the Rapper. El programa además presenta el magnífico e innovador trabajo periodístico de sus redactores, resaltando el impacto de Rolling Stone en la sociedad.

El documental va tras bambalinas de algunos de los acontecimientos más trascendentales de la historia moderna de los Estados Unidos incluyendo: las elecciones presidenciales de 1972 cubiertas por Hunter Thompson, padre del Periodismo Gonzo; la reveladora historia – contada desde adentro – sobre el secuestro de Patty Hearst; la singular relación de John Lennon con la revista de 1967 a 1980, incluyendo la última fotografía tomada al artista por Annie Leibovitz, poco antes de su muerte; la controversia generada por Ice-T y su canción Cop Killer; y la reciente crónica sobre una violación en la Universidad de Virginia que la revista se vio forzada a retractar.

Rolling Stone: Stories From The Edge también examina grandes investigaciones y artículos periodísticos como la pieza de Michael Hastings que derrocó al general Stanley McChrystal, comandante de las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán; la intrigante visión de Lawrence Wright sobre el ascenso y la caída del televangelista Jimmy Swaggart; y la conmovedora entrevista de Jann Wenner con Barack Obama después de las elecciones en 2016.

A su vez, el programa también presenta grabaciones de audio previamente desconocidas, incluyendo entrevistas con músicos y escritores de renombre mundial como John Lennon, Tina Turner, Bruce Springsteen, The Sex Pistols, Elvis, The Clash, Ice-T, Bob Dylan, Cameron Crowe, Matt Taibbi y Vanessa Grigoriadis, además de fotos y filmaciones exclusivas.

Rolling Stone: Stories From The Edge es una producción de Jigsaw en asociación con Nevision Limited y Rolling Stone Productions; dirigido por el ganador del Oscar® Alex Gibney (de Taxi to the Dark Side y Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, de HBO) y la ganadora del Emmy® Blair Foster (de George Harrison: Living in the Material World, también de HBO). Por parte de HBO, Sara Bernstein es la productora principal y Sheila Nevins es la productora ejecutiva.

