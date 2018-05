Little Nightmares Complete Edition llega a Nintendo Switch

¡El apetito voraz de The Maw por más víctimas no se sacia nunca! Ahora está en búsqueda de quienes posean una Nintendo Switch ya que LITTLE NIGHTMARES Complete Edition estará disponible en Sudamérica para la mencionada consola, en formato digital, el 18 de mayo. Esta versión ha sido desarrollada especialmente para Switch y cuenta con resolución 720p (escalada) y 30 cuadros por segundo cuando la consola se encuentra en el modo portátil. Al conectarla a la TV, el juego tendrá resolución nativa a 720p y la ya mencionada tasa de cuadros por segundo.

Little Nightmares Complete Edition incluirá objetos de los bonus de preventa del juego, como la tetera “Upside-Down” y la máscara “Scarecrow”. También sumará todas las expansiones que fueran lanzadas como contenido descargable. El juego nos permitirá experimentar las aventuras de dos personajes, Six (la protagonista principal), y The Runaway Kid. Ambos podrán lucir la máscara “Pakku”, la cual puede desbloquearse en el menú de “Extras” escaneando el amiibo de Pac-Man.

Little Nightmares Complete Edition ya se encuentra disponible en Sudamérica tanto en formato físico como digital para PlayStation 4 y Xbox One y en PC, vía STEAM. La versión para Nintendo Switch saldrá a la venta digitalmente el 18 de mayo.

