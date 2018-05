“La paz mundial llegará cuando Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo”

El analista internacional Ricardo Sánchez Serra da sus apreciaciones sobre la actualidad mundial, en especial sobre Corea, Siria, el caso Skripal, los refugiados venezolanos y turcos y la causa saharaui en el Perú

-¿Qué le parece a usted el acercamiento entre las dos Coreas?

Tengo sentimientos encontrados, pues no creo en la sinceridad de Kim Jong-un, que está ganando tiempo en algún objetivo. Puede que necesite algo, como alimentos y medicinas para su población y está solicitando esa ayuda, que puede materializarse en el próximo encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump.

Por otro lado, puede que esté negociando la paz por la irrespirable presión de Trump y la indiferencia de China, que ya se cansó de apoyar al “hombrecito cohete” en su juego belicista y peligroso de tener al mundo en vilo.

Es una victoria parcial de Trump, que espero dure, por la paz mundial.

-De otro lado, ¿llegará la paz a Siria?

Es un anhelo del mundo. Medio millón de muertos y más de cinco millones de desplazados y/o refugiados lo exigen. Rusia salvó a Siria del descalabro, pues si no hubiera intervenido –a pedido del régimen legítimo del presidente Bashar al-Ásad- sería el primer Estado terrorista del mundo con el gobierno del ISIS.

Estados Unidos bombardea Siria, sin el permiso del Consejo de Seguridad, porque alega, sin pruebas, que el régimen sirio atacó una población con armas químicas. ¡Fue un ataque ilegal y sin pruebas! No quiere admitir que perdió la guerra en ese país, porque apoya a unos rebeldes que están barajados con los terroristas del Estado Islámico.

El gran peligro es el escalamiento por el involucramiento, por una parte de Turquía que masacra a los kurdos, y por el otro, de Irán que solo busca la destrucción del único estado democrático del Medio Oriente, Israel.

La paz llegará cuando Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo geopolíticamente hablando.

-¿Ha analizado el tema Skripal?

Es un complot contra Rusia y su mundial de fútbol. No hay nada claro. Todo es gaseoso, se acusa a los rusos sin pruebas y se moviliza a todo Occidente para que expulsen diplomáticos rusos, Es evidente que quieren enlodar el Mundial de Rusia, que de acuerdo al presidente de la FIFA será el mejor de la historia.

Uruguay reveló que hubo un pedido de un país poderoso pidiendo se expulse diplomáticos rusos. Tal solicitud fue rechazada de plano y considerada impertinente. Aplaudo esa actitud soberana.

Espero que el Perú si recibió el mismo pedido, lo haya también denegado.

-¿Está de acuerdo que el Perú continúe recibiendo ciudadanos venezolanos?

Por supuesto. Sería inhumano no hacerlo. Tenemos tradición de ser hospitalarios. Me informé que ya son 150 mil que se encuentran en el país. Es gente joven que se está inyectando a la sociedad. Y no solamente venezolanos, también hay turcos que huyen del régimen dictatorial de Erdogan. Es gente buena y pacífica que busca refugio y son intelectuales, profesores de historia, de matemáticas, de literatura antigua y otras profesiones, que espero que el gobierno democrático del presidente Martín Vizcarra país les conceda el refugio y toda clase de facilidades, como a los venezolanos. Y no solamente eso, sino también protección, porque el régimen de Erdogan no respeta la soberanía de los estados. Se ha comprobado que en Malasia y recientemente en Kósovo sus agentes de inteligencia secuestraron a refugiados turcos y se los llevaron presos a Turquía. No se sabe si están vivos.

-Usted ha sido presidente del Consejo Peruano de Solidaridad con la RASD ¿Cómo ve su problemática en el Perú?

Bien ha dicho que he sido…. La bandera ya se la pasé a Manuel Ruiz Huidobro, pero eso no me exime de opinar. Durante nueve años llevé la batuta de la causa saharaui en el Perú. Hice muchos amigos saharauis como Alí Salem (hoy embajador en Ecuador), Hach Ahmed y Ahmed Bujari, que acaba de fallecer, y otros, además de internacionalistas de España, Chile y Argentina.

Vino al Perú Jadiyetu el Mohtar, a quien la recibimos muy bien, a entablar conversaciones con el gobierno, pero, entretanto, mal aconsejada por advenedizos que no sabían ni donde quedaba el Sáhara y menos tenían conocimiento de su historia y haciendo caso omiso a nuestros consejos, la llevaron a caminos tortuosos, al lado oscuro, al enfrentamiento con parlamentarios y con el gobierno.

Me dio mucha pena el espectáculo en el aeropuerto. Lo aconsejable hubiera sido que si no la dejaban ingresar al país, por errores que cometió ella misma, se hubiera retirado hasta esperar una nueva oportunidad. No relataré mis conversaciones con ella, pero continuó violando las leyes de migraciones, que hizo que los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores se endurecieran.

La crisis, que debió evitarse, llegó al extremo que la Cancillería tuvo que señalar que no tenía en sus planes la reanudación de las relaciones diplomáticas con la RASD.

Ella perjudicó su causa y sus ayayeros o aduladores continuaron vociferando que la causa saharaui en el Perú empezaba con ella y que lo que había hecho en el aeropuerto significaban 50 años de propaganda a la causa y que lo que se hizo antes no representaba nada y Jadiyetu apoyó esto último, por lo que viendo lo malagradecida que era, un grupo importante decidimos alejarnos y dejar el camino libre para ella y sus ayayeros. El mal ejemplo de ella, como efecto dominó, está ahora ocurriendo en Colombia.

¿Cómo veo su problemática en el Perú? Como decía el gran mago: “nada por aquí, nada por allá”. Los hechos están muy frescos y habrá que esperar años.

