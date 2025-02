La nueva generación del Taekwondo peruano que promete éxitos para nuestro país

Alessandra Suárez, Eliana Vásquez, Camila Cáceres, Laura Puntriano y Raymiguel Barreto clasificaron a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

La vida de cinco deportistas peruanos de Taekwondo se marcó para siempre en Brasil, luego de que consiguieran sus cupos a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, en el Torneo Clasificatorio de Río de Janeiro. Es por eso que Alessandra Suárez, Eliana Vásquez, Camila Cáceres, Laura Puntriano y Raymiguel Barreto, de la modalidad Kyorugui, se mentalizan ahora en su siguiente objetivo, que es subir a lo más alto del podio en el evento internacional.

Ellos se sumaron a los ya clasificados Angélica Espinoza y William Fernández, quienes habían conseguido su cupo en enero, gracias a su ubicación en el ranking regional.

París 2024 es su próxima meta



“El día de mi combate estaba muy nerviosa, pero cuando entré a pelear me concentré solo en mi objetivo, y gracias a Dios pude conseguir lo que tanto quería. El proceso para este logro fue muy largo y de mucho sacrificio, aunque al final se pudo celebrar”, recuerda con una sonrisa, Alessandra Suárez, quien clasificó en la división -49 kg.

De 21 años, ‘Ale’ entrena de lunes a viernes durante casi 5 horas, pues no quiere descuidar ningún detalle en la parte técnica, táctica y sobre todo, en su preparación física. “A veces es muy difícil encontrar el equilibrio entre el trabajo, los estudios y los entrenamientos, y más aún, en hallar un momento para descansar luego de intensas jornadas, pero todo se puede si uno se ordena”, añade.

Pero la deportista que vive en San Juan de Lurigancho no solo piensa en Santiago 2023, sino también en su próximo desafío, que es clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. “Ahora estoy mentalizada en lograr una medalla en los Panamericanos y al volver me concentraré con todo para clasificar a París, que es otro de mis sueños”, expresa.

Cambió de deporte



Aunque no lo parezca, Laura Puntriano es la mayor del grupo con 29 años. ‘Laly’, como prefiere que la llamen, logró su cupo a los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, en la categoría K44, división +65 kg, pese a que se inició practicando Parabádminton y hasta participó en Lima 2019, donde quedó en quinto lugar.

“Mi caso es distinto porque vengo del Parabádminton y llevo recién 3 años en Parataekwondo. Pasar de la raqueta a un deporte de contacto es totalmente diferente. Incluso, al inicio estuve entrenando ambas disciplinas un mes, pero al final me decidí por Parataekwondo”, indica.

Estudiante de Ciencias de la Comunicación, ‘Laly’ se pone nostálgica cuando se acuerda de Lima 2019. “Un mes antes de la competencia, mi papá falleció y mi mente estaba muy mal. Gracias a Dios lo pude superar y di lo mejor de mí para participar”, señala.

‘Laly’ sabe que en Santiago 2023, la fuerza y la perseverancia que le pone a todo lo que hace será importante para sobresalir, porque “será un nuevo reto, pero estoy segura que voy a dejar en alto el nombre del Perú”.

Venció una lesión



Pese a ser la más joven del grupo, con 19 años, Eliana Vásquez ya supo lo difícil que es tener que competir saliendo de una lesión. Sus ganas por clasificar a Santiago 2023 pudieron más y volvió de Brasil con la felicidad de haber logrado su objetivo, en la división -67 kg.

“Vengo de un proceso difícil y recién recuperándome de una lesión de muñeca, por lo que incluso me operaron. Primero pensé que no iba a llegar al Clasificatorio, pero el equipo multidisciplinario trabajó conmigo mucho en la parte psicológica y me hicieron estar segura para demostrar de lo que soy capaz”, manifiesta.

Con ese optimismo, ‘Eli’ está segura que irá a los Panamericanos “para recoger una medalla”, y todo el Perú confía en que así será.

Premio a la constancia



Aunque a primera vista parece ser la más seria, Camila Cáceres cambia su rostro cuando habla de su clasificación en la división -57 kg.

“Me preparé casi un año y medio para este Clasificatorio, y gracias a Dios se logró la meta. Necesitaba concentración para hacer todo lo que yo quería en el combate y ahora toca seguir dándolo todo en los entrenamientos para estar en lo más alto del podio en mis primeros Panamericanos”, asegura la deportista de 24 años.

Full sacrificio



El único hombre del grupo es Raymiguel Barreto, quien tras clasificar en la división -58 kg, se puso como meta para hacer historia en Santiago, “entrenar hasta morir para ser campeón”.

A sus 22 años, el taekwondista sabe que todo esfuerzo tiene su recompensa. Es por eso que “hay que sacrificar muchas cosas, como estar lejos de la familia, con tal de ser constante para que todo dé sus frutos y salir victorioso”.

A casi 200 días para el inicio de Santiago 2023, los cinco deportistas comparten los mismos sueños e historias de lucha y sacrificio con un solo objetivo: regresar con la medalla de oro.