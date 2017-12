Kuczynski: Me siento totalmente capacitado para seguir gobernando

Nunca promoví ninguna negociación incompatible, asegura

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró esta noche sentirse capacitado moral y éticamente para seguir gobernando, pues no ha cometido nunca ningún acto de corrupción.

“Totalmente (me siento capacitado para gobernar) No estoy acusado de nada durante este gobierno y cuando fui ministro y primer ministro no promoví contratos con nadie”, manifestó en la entrevista que concedió esta noche a periodistas en Palacio de Gobierno.

Kuczynski subrayó también que nunca ha promovido ninguna negociación incompatible y descartó haber negociado algo ilegal con la empresa Odebrecht, o con alguna otra empresa.

Según dijo, fue accionista de algunas empresas, pero no las gestionó, por lo cual no tuvo injerencia en la suscripción de contratos.

“No hay ninguna negociación incompatible, no negocié nada, soy accionista, pero no gestiono, no firme ningún contrato, ni le pedí a nadie que haga contratos”, manifestó.

Al ser consultado sobre por qué recibió dividendos de esas empresas, manifestó a modo de ejemplo que los accionistas de los bancos no participan en la dirección de los mismos, aunque sí reciben dividendos.

“Yo no contraté con el Estado, soy accionista, no el gestor de la empresa; si tengo una casa y esta sube de valor, no soy el que la hace subir de valor sino el mercado”, dijo.

Recordó, además, que cuando culminó sus funciones como ministro de Estado del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) no hubo un solo cuestionamiento a su desempeño.

El jefe del Estado enfrenta la posibilidad de ser vacado del cargo por permanente incapacidad moral el próximo jueves cuando el Congreso debata y vote la moción para tal efecto presentada por un sector de la oposición.

Dicho pedido fue presentado luego de que la empresa Odebrecht informara a la comisión Lava Jato del Congreso que depositó más de US$ 700,000 a una de las empresas de Kuczynski.

Para aprobar la vacancia, la oposición necesita de 87 votos a favor.

