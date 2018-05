Jueza que absolvió a Humala ante Comisión Madre Mía

Dice que no hubo méritos para pasar a juicio oral porque no hubo uniformidad en testimonios de testigos.

La jueza del Vigésimo Juzgado Penal de Lima, Rosa Elisa Amaya Saldarriaga, asistió ésta mañana a la sesión de la Comisión que investiga los hechos producidos en la Base Contrasubversiva Madre Mía que preside el congresista Héctor Becerril Rodríguez (FP).

Después del juramento de ley respondió sobre su participación cuando integró la Sala Penal Nacional que absolvió al ex presidente Ollanta Humala Tasso de los delitos materia de indagación de este grupo investigador.

La magistrada dijo que no hubo méritos para pasar a juicio oral contra Ollanta Humala porque no había uniformidad en los testimonios de los testigos.

“Los testimoniales variaban, se iban modificando. Ya no se acordaban. Diferían y no había uniformidad”, comentó.

Rosa Amaya reconoció que estaba establecido que Ollanta Humala, era el “Capitán Carlos”, pero sostuvo que igual habían varios capitanes Carlos. “Yo no conozco a Ollanta Humala”, acotó.

Sobre el testigo principal, Jorge Ávila Rivera, comentó que recibió un ofrecimiento de dinero y se retractó.

“Su testimonio era uniforme en un inicio, pero luego, en el transcurso del proceso, cambió”, opinó.

Remarcó que las declaraciones se valoran, pero fueron reiterativas, pues se retractaron.

“Las diversos testimoniales, variaron sus declaraciones”, manifestó ante la Comisión Investigadora sobre hechos producidos en la Base Contrasubversiva Madre Mía.

Estas declaraciones, las realizó, hoy viernes 18 de Mayo, en la sala Gustavo Mohme Llona, en el Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. También, estuvieron presentes en la vigésima sesión ordinaria, los congresistas Moisés Guía Pianto (FP) y Edwin Donayre Gotzch (APP).

El parlamentario Héctor Becerril, dijo que el capitán EP Ricardo Falconí Álvarez, reveló que Ollanta Humala era el “Capitán Carlos”.

“Los testimonios de los hermanos Pedro y Ramón Olimar Java, como Gaspar Santillán Grández, eran claves, pero no se tomaron en cuenta”, aseveró.

Informó que hay un testimonio de Abraham Paredes Quiterilla, conocido por el apelativo “Saladito”, que se presentó portando una declaración jurada.

“No había ningún elemento que comprobara si esa persona era ‘Saladito’ y ustedes aceptaron su testimonio, sin verificar si realmente era esa persona”, puntualizó.

El parlamentario Edwin Donayre subrayó que no creía que sea ético y moral. No actuaron con criterio, profundidad. “Si lo hubieran hecho, se evitaba la muerte del fiscal de Tocache, Arturo Campos Vicente, que fue asesinado con dos miembros de la PNP”, añadió. Mientras, el parlamentario, Moisés Guía Pianto, dijo que no se llegó a la verdad, por salvar a alguien. “En este país, hay personas que claman por justicia”, finalizó.

