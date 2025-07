Importaciones suman más de US$ 45 mil millones entre enero y septiembre

El valor se ubicó en US$ 45.551 millones, logrando una expansión de 22,9% respecto al mismo período del 2021 (US$ 37.100 millones) convirtiéndose en el valor importado más alto para dicho lapso en los últimos 20 años, como consecuencia de los mayores precios de importación de combustibles, fertilizantes, insumos industriales y alimentos.

La metalmecánica lideró el ranking con US$ 13.227 millones, reflejando un alza de 2,6%, seguido de los químicos con US$ 8.871 millones (24%) y los hidrocarburos con US$ 7.932 millones (79,4%). En el sector hidrocarburos el producto más importado por monto fue el diésel B5 (US$ 1.343 millones) y en metalmecánica fueron los celulares con US$ 305 millones.

Fuente: Alerta Económica