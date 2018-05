Asegura que su familia es víctima de venganza y ensañamiento

El expresidente Ollanta Humala Tasso consideró como un ensañamiento la orden de incautación de su vivienda y pidió a los titulares del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez; y del Ministerio Público (MP), Pablo Sánchez; revertir esta medida que implica el desalojo de su familia de la única casa que poseen.

“Es la única vivienda familiar que tenemos, me parece bajo la orden de incautación, no es una medida urgente, el juez que hemos recusado debió inhibirse, es un acto arbitrario”, declaró en medio de la calle, junto a su esposa Nadine Heredia.

Comentó que desde el inicio de las investigaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos, ha cumplido con la ley y, a diferencia de otros expresidentes, se quedó en el país con su familia para enfrentar todas las denuncias.

Sin embargo, dijo, ve un “doble rasero” y una “aplicación cruel de la ley” contra él y su esposa, mientras que otros con acusaciones por corrupción no les pasa nada, tienen la libertad de viajar por todo el mundo y se les premia cuando evaden a la justicia.

Su vivienda en Surco, precisó, está embargada desde hace más de 40 días, lo cual impide cualquier transferencia o venta, por lo que considera como un exceso y una arbitrariedad que ahora se les pida desocuparla.

“Esto pone en incertidumbre a mi familia, no me siento seguro, el bien ya lo tienen, si quieren los muebles, también se los doy, pero les pido que nos permitan mantenernos en nuestra casa, y si tengo que pagar alquiler por vivir con mi familia en mi casa, estoy dispuesto a hacerlo”, refirió.

En ese sentido, invocó al presidente del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez y al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a tomar medidas frente a esta situación y no permitir que, en nombre de la ley, se cometan “barbaridades”.

La misma invocación formuló al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que este atento y “mire con preocupación este caso”.

“Este es el primer caso en que se maltrata a un expresidente y su familia”, puntualizó.

Asimismo, cuestionó que la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho no haya considerado el derecho de sus hijos, todos menores de edad, a contar con una vivienda.

Nadine Heredia

Por su parte, la exprimera dama Nadine Heredia, refirió sentirse “indignada” por esta medida que, según aseguró, va en contra del “libre albedrío de sus niños”.

“Son tres niños, esta es su casa y se la quieren quitar, nos quieren poner en la calle, tenemos tres hijos de vacaciones. Estamos sufriendo un linchamiento político desde hace años, ese sufrimiento lo tienen mis hijos, es irreparable, afecta a toda la sociedad, y el estado de derecho”, apuntó.

No obstante, aseguró que su familia afrontará unida esta situación, como siempre lo ha hecho porque no tienen nada que temer.

“Estoy indignada, prefiero que lo hagan contra mí que contra mis hijos, eso es abusivo, esta vivienda esta con embargo, no hay necesidad de que el juez tome esta medida, es una repuesta al fallo que no les da la razón, eso no es justo para nadie”, agregó.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...